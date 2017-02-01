В Ясиноватой обвинили силовиков в обстрелах окрестностей из артиллерии

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики ведут артиллерийский обстрел окрестностей города Ясиноватая в Донбассе, огонь не прекращается с минувшей ночи, один населенный пункт находится без света, заявил в среду журналистам представитель городской администрации.
Украинские силовики заявили, что зафиксировали 86 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе, одном погибшем и девяти раненых.
В частности, по данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.