В Ясиноватой обвинили силовиков в обстрелах окрестностей из артиллерии

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики ведут артиллерийский обстрел окрестностей города Ясиноватая в Донбассе, огонь не прекращается с минувшей ночи, один населенный пункт находится без света, заявил в среду журналистам представитель городской администрации.

"Сейчас продолжается обстрел окрестностей Ясиноватой, он не прекращался с ночи. В ходе вчерашнего обстрела нарушено электроснабжение поселка Донецк-Северный, восстановление пока невозможно по причине обстрела", — сказал он.

Украинские силовики заявили, что зафиксировали 86 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе, одном погибшем и девяти раненых.

"За прошедшие сутки 31 января… в общем зафиксировано 86 обстрелов. Один военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

В частности, по данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.