WikiLeaks заявил о наличии 3,6 тысячи документов, связанных с Фийоном

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. WikiLeaks в среду заявил, что в архивах сайта содержится более 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату на пост президента Франции экс-премьеру Франсуа Фийону, вокруг жены которого в настоящее время разворачивается крупный скандал.

Ранее стало известно, что свежий номер газеты Canard enchaîné, который поступит в продажу в среду, привел новые данные в связи со скандалом, разразившимся вокруг жены Фийона Пенелопы: сумма, полученная супругой экс-премьера Франции за работу в качестве парламентского помощника и сотрудника журнала Revue des Deux Mondes, составляет более 900 тысяч евро. Ранее сообщалось о 500 тысячах евро.

"Три тысячи шестьсот тридцать документов из наших архивов — по французскому кандидату (в президенты) Франсуа Фийону", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

Согласно новым данным, на посту парламентского помощника с 1988 по 1990 год, а также с 1998 по 2002 Пенелопа Фийон заработала 831 тысячу евро. Еще около 100 тысяч она получила за работу в журнале. Также в свежем номере газеты содержится информация о сумме, которую получили двое детей четы Фийон, работавшие его помощниками в Сенате. Размер полученных ими вознаграждений составил 84 тысячи евро.

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