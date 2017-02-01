Песков анонсировал встречу Путина с президентом Узбекистана

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Москве встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ближайшие два-три месяца, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков газете "Известия".

"Встреча лидеров России и Узбекистана состоится в ближайшие 2–3 месяца", — пишет издание со ссылкой на слова Пескова.

Кроме того, высокопоставленный источник издания в руководстве Узбекистана сообщил, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят сферы энергетики, поставок сельскохозяйственной продукции, военно-техническое сотрудничество и миграционную политику.

"В России большой рынок для узбекской сельхозпродукции, и обсуждение вопросов расширения этого рынка, естественно, в приоритете… Есть основания полагать, что узбекская сторона вновь поднимет вопрос о поставках российской нефти без пошлины. Как известно, недавнюю просьбу Узбекистана о беспошлинной поставке нефти в правительстве РФ отклонили. Вопрос о мигрантах из Узбекистана также будет обсуждаться", — сообщил собеседник газеты.

В ноябре 2016 года Россия и Узбекистан подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества и план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2017 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что реализуется программа модернизации и переоснащения вооруженных сил Узбекистана современным российским вооружением и военной техникой до 2020 года.

В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года, Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта, он был похоронен на своей родине в Самарканде.