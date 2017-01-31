Объем газа в хранилищах Украины упал ниже 10 миллиардов кубометров

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 30 января составил 9,976 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,77%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 32,23% с 32,48% в предыдущий день.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 19 января сообщил журналистам, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из ПХГ более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, что вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. Однако вице-премьер Украины Владимир Кистион до этого заявлял, что Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 12 января сказал, что Украина на конец февраля — начало марта выйдет на уровень 8 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.

Украина впервые в 2016 году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, неоднократно выражали обеспокоенность недостаточной заполненностью украинских ПХГ.