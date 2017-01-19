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СМИ опубликовали список выступающих на инаугурации Трампа 20 января

18:4619.01.2017
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Полицейский на трибуне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа обнародовала список выступающих на его инаугурации, которая состоится в пятницу 20 января, сообщает информационный портал West Wing Reports.

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Обратный отсчет. Вашингтон в преддверии инаугурации Трампа

Как стало известно, на инаугурации Трампа выступит американская рок-группа 3 Doors Down, исполнители кантри-музыки Тоби Кит, Ли Гринвуд, Тим Рашлоу, R&B и соул-певица Крисетт Мишель, музыкальная кантри-группа Big&Rich, поп-певец Тони Орландо, группы The Frontmen of Country и The Piano Guys.

Также в списке выступающих значится юная певица-сопрано, ставшая знаменитой после выступления на телепередаче America's Got Talent Джеки Иванко, основанный в 1925 году в Сент-Луисе нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes, мормонский храмовый хор Mormon Tabernacle Choir, R&B певец Сэмюэль Дэвид Мур, исполнитель госпелов Трэвис Грин, диджей Ravidrums и музыкальный коллектив Talladega College Tornado Marching Band.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Rourke
Трамп выложил в сеть свое фото за написанием инаугурационной речи

Ранее член команды Трампа сообщил каналу CNN о решении не приглашать известного рэпера Канье Уэста, выразившего избранному президенту свою поддержку. Трамп в декабре принял Уэста в своей резиденции в Нью-Йорке.

Пользователи соцсетей отметили отсутствие в списке знаменитых исполнителей.

В инаугурации предшественника Трампа Барака Обамы в 2013 году приняли участие певицы Бейонсе и Келли Кларксон. В 2009 году по случаю первой инаугурации Обамы в Вашингтоне состоялся большой концерт с участием Бейонсе, Джона Бон Джови, Шакиры, Брюса Спрингстина, U2, Стиви Уандера и других. На мероприятии также выступили знаменитые актеры, включая Тома Хэнкса и Сэмюэла Л. Джексона.

Последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа
Люди фотографируются на фоне Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США – Капитолию подойти можно очень близко. В преддверии инаугурации все изменилось.
Автомобили телевизионных компаний на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации.
Подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников у мемориала Линкольна в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У мемориала Линкольна в Вашингтоне идет подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников.
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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На Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей.
Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Майки "к празднику" занимают центральное место на лотках с сувенирной продукцией. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 доллара. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы - на доллар дешевле.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У Капитолия развеваются огромные американские флаги.
Полицейский на одной из улиц Вашингтона
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В районе Капитолия парковка запрещена с 6.00 19 января до 17.00 22 января".
Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Сцена у подножия Капитолия, где пройдут основные события, уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя.
Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома можно упить фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.
Вид на монумент Вашингтона
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Вид на монумент Вашингтона (округ Колумбия).
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже – в ста метрах от первого.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
Полицейский на трибуне Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Напомним, главная церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
Оператор на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Национальная аллея – центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации – уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал – отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Национальный музей естественной истории в Вашингтоне (округ Колумбия).
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