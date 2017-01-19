СМИ опубликовали список выступающих на инаугурации Трампа 20 января
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа обнародовала список выступающих на его инаугурации, которая состоится в пятницу 20 января, сообщает информационный портал West Wing Reports.
Как стало известно, на инаугурации Трампа выступит американская рок-группа 3 Doors Down, исполнители кантри-музыки Тоби Кит, Ли Гринвуд, Тим Рашлоу, R&B и соул-певица Крисетт Мишель, музыкальная кантри-группа Big&Rich, поп-певец Тони Орландо, группы The Frontmen of Country и The Piano Guys.
Также в списке выступающих значится юная певица-сопрано, ставшая знаменитой после выступления на телепередаче America's Got Talent Джеки Иванко, основанный в 1925 году в Сент-Луисе нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes, мормонский храмовый хор Mormon Tabernacle Choir, R&B певец Сэмюэль Дэвид Мур, исполнитель госпелов Трэвис Грин, диджей Ravidrums и музыкальный коллектив Talladega College Tornado Marching Band.
Ранее член команды Трампа сообщил каналу CNN о решении не приглашать известного рэпера Канье Уэста, выразившего избранному президенту свою поддержку. Трамп в декабре принял Уэста в своей резиденции в Нью-Йорке.
Пользователи соцсетей отметили отсутствие в списке знаменитых исполнителей.
В инаугурации предшественника Трампа Барака Обамы в 2013 году приняли участие певицы Бейонсе и Келли Кларксон. В 2009 году по случаю первой инаугурации Обамы в Вашингтоне состоялся большой концерт с участием Бейонсе, Джона Бон Джови, Шакиры, Брюса Спрингстина, U2, Стиви Уандера и других. На мероприятии также выступили знаменитые актеры, включая Тома Хэнкса и Сэмюэла Л. Джексона.
Последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа
В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США – Капитолию подойти можно очень близко. В преддверии инаугурации все изменилось.
Полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации.
У мемориала Линкольна в Вашингтоне идет подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников.
На Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей.
Майки "к празднику" занимают центральное место на лотках с сувенирной продукцией. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 доллара. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы - на доллар дешевле.
У Капитолия развеваются огромные американские флаги.
В районе Капитолия парковка запрещена с 6.00 19 января до 17.00 22 января".
Сцена у подножия Капитолия, где пройдут основные события, уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя.
В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома можно упить фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.
Вид на монумент Вашингтона (округ Колумбия).
Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже – в ста метрах от первого.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
Напомним, главная церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
Национальная аллея – центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации – уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал – отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне (округ Колумбия).