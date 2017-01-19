Мир глазами Трампа: внешняя политика США при новом президенте

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Дональд Трамп во время предвыборной кампании и в первые месяцы после своего избрания президентом США представил международному сообществу общую картину того, как будет выстраиваться внешняя политика страны.

Самыми яркими, пожалуй, стали его заявления о строительстве стены с Мексикой, пересмотре отношений с НАТО, желании подружиться с Россией, противодействии "недобросовестной" торговой политике Китая, а также о поддержке выхода Великобритании из ЕС.

В ходе же своего первого интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild Трамп назвал борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ), переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также более жесткую иммиграционную политику США даже по отношению к гражданам ЕС в качестве приоритетных направлений своей политики. Кроме того, Трамп выступил с критикой политики Обамы в отношении Израиля и соратников по НАТО.

Если судить по сделанным заявлениям, то политика Трампа будет отличаться от политики его предшественника не только на внутренней, но и на мировой арене. Это может преломить существующую традицию преемственности внешнеполитического курса Вашингтона. Впрочем, эксперты высказывают большие сомнения на этот счет. Так, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что международному сообществу не стоит ожидать разворота "внешнеполитического корабля" Соединенных Штатов, и Трамп, вероятно, будет продолжать действовать в духе предыдущей администрации.

Неповоротливый внешнеполитический курс

По мнению Гарбузова, "внешнеполитический курс в США всегда достаточно преемственный" и его изменения зависят не только от одного желания Вашингтона. "Придется встречаться, обсуждать с теми же европейцами, представителями других стран. Это дорога с двусторонним движением, а не только одностороннее американское движение. Поэтому я не думаю, что очень быстро будут происходить какие-то серьезные кардинальные перемены", — сообщил собеседник агентства.

Он также высказал опасения, что Трамп "будет продолжать действовать абсолютно в том же духе, что и раньше".

Комментируя ряд последних заявлений Трампа по внешней политике Гарбузов отметил, что пока он представил только общую картину, без конкретного плана действий. Также он указал на тот факт, что зачастую заявления Трампа противоречат друг другу. В частности, по Сирии, "с одной стороны он говорит о необходимости борьбы с ИГИЛ совместной, а с другой стороны он критически отзывается о поведении России" в этой стране.

Сирия и борьба с терроризмом

Борьбу с запрещённой в РФ террористической организацией "Исламское государство" Трамп в своих предвыборных заявлениях поставил на первое место, а вот возможный уход действующего президента Сирии Башара Асада — на второе. На предвыборных дебатах Трамп заявил, что хотя Асад — "плохой парень", но представители оппозиции, которых сейчас поддерживают США, могут оказаться еще хуже, и если Асада свергнуть, то ситуация в Алеппо станет еще хуже. Трамп был уверен, что смещение Асада — гораздо менее важная задача, чем борьба с ИГ.

При этом он высказал опасения, что США, поддерживая оппозицию в Сирии, совершенно не знают, чем это может обернуться.

Трамп также обещал американцам остановить поток беженцев из Сирии в США, потому что Америка "не может принимать у себя людей, о намерениях которых не имеет понятия".

Как рассказала РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, "администрации Дональда Трампа еще потребуется время, чтобы войти в курс дела" сирийской проблематики. По ее словам, "в заявлениях Трампа есть немало противоречий", и, в частности, "встречаются такие вещи, которые противоречат политике России на Ближнем Востоке". Тем не менее, Супонина полагает, что договориться с Трампом по Сирии будет легче, чем это было с администрацией Обамы, но "не все будет гладко".

Алеппо после четырех лет войны © Фото: SANA Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов. © Фото: SANA Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. © Фото: SANA Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие. © Фото: SANA В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане. © Фото: SANA "Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. © Фото: SANA Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии. © Фото: SANA Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. © Фото: SANA Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. © Фото: SANA За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. © Фото: SANA В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо. © Фото: SANA В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города. © Фото: SANA Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо. © Фото: SANA В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов. © Фото: SANA 4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища. © Фото: SANA 22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо. © Фото: SANA В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов. © Фото: SANA В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории. © Фото: SANA 7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы. © Фото: SANA По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан. © Фото: SANA Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. © Фото: SANA Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. /

Устаревшая НАТО

Встревожили Европу и заявления Трампа о необходимости реформировать североатлантический альянс, назвав НАТО "устаревшей" организацией.

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. (Проблема) номер один — она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Номер два — страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме", — сказал Трамп в одном из недавних интервью.

Он отметил, что, несмотря на все вышесказанное, "НАТО очень важна для него". "Британия платит. Есть пять стран, которые платят то, что должны. Пять. Это немного… из 22 (имеются в виду 28 стран НАТО)", — заявил избранный президент США.

По словам главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, подобные высказывания вызывают обеспокоенность у руководства альянса. В свою очередь, глава французского МИД Жан-Марк Эйро уверен, что ЕС должен единством ответить на заявления Трампа, а президент Франции Франсуа Олланд открыто раскритиковал Трампа за сказанное им про НАТО. Олланд отметил, что НАТО "будет устаревшей, только когда устареют угрозы", и Европа "не нуждается в советах извне".

© Flickr/ 7th Army Training Command Американский военный с танком на учениях в Германии

Ближний Восток в приоритете

То, что ситуация на Ближнем Востоке будет для американской администрации центральной темой, говорит в частности то, что советником Трампа по этому вопросу будет его зять. Трамп заявил в интервью, что назначит своего родственника Джареда Кушнера посредником в мирном урегулировании на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что зять Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет. Как писало агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком и намерен уйти с поста руководителя компании Kushner Companies.

Несмотря на то, что ряд демократов палаты представителей конгресса США потребовали от генпрокурора США и Управления по этике оценить законность назначения Кушнера советником избранного президента США, Трамп сохранил свое решение неизменным.

Кроме борьбы с ИГ на Ближнем Востоке США придётся быть арбитром в палестино-израильском конфликте. Трамп не раз открыто принимал сторону Израиля в этом вопросе. И на этот раз он заявил, что призвал Великобританию заблокировать любую будущую резолюцию Совбеза ООН, которая будет направлена против Израиля.

Совет Безопасности ООН принял в декабре резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.

"Я буду рад британскому вето. Я считаю, было бы потрясающе, если бы Великобритания наложила вето, потому что я не уверен, что Соединенные Штаты сделают это — как ни парадоксально. Они ведь этого не сделают, не так ли? Вы считаете, Соединенные Штаты наложат вето? У меня еврейские друзья, которые организуют благотворительное мероприятие для Обамы. Я говорю им: "Что вы делаете?" — сказал Трамп в интервью.

На вопрос, действительно ли он намерен перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, Трамп отвечать отказался. "Я не буду это сейчас комментировать, но посмотрим", — сказал он.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Избранный президент США Дональд Трамп с детьми перед началом первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке

Иранская сделка под угрозой?

Трамп многократно критиковал сделку, согласно которой с Ирана были сняты санкции ООН и ряд двусторонних санкций в обмен на предоставление гарантий по мирному характеру ядерной программы. Соглашение, по его мнению, является "позором" и "худшим в истории", которое могла заключить администрация США.

Представители уходящей администрации уже предупредили избранного президента об опасностях одностороннего выхода из международных соглашений.

Так что же, иранская сделка под угрозой? Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, предпосылок "для каких-то сбоев и срывов нет".

Напомним, что Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

Восхищение Brexit

Трамп неоднократно высказывал свое восхищение решением Великобритании выйти из ЕС. Он пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия Brexit.

Как рассказал Трамп, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".

Избранный президент США отметил, что пригласил премьер-министра Британии Терезу Мэй совершить визит "прямо после того", как станет президентом. Он добавил, что и сам с радостью ожидает поездки в Великобританию, отметив, что его мать-шотландка была "очень горда королевой".

В ЕС такие заявления вновь вызвали раздражения. Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пока Великобритания находится в Евросоюзе, она не может вести никакие переговоры о торговых соглашениях с третьей страной.

США не хотят торговой войны с Китаем. Или хотят?

В ходе предвыборной кампании риторика Трампа в адрес КНР была достаточно жесткой. Он обвинял Китай в том, что он разбогател благодаря США, "высосав из страны рабочие места", обвинял Трамп Пекин и в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики. Избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай "играть по правилам".

Усугубилась ситуация в американо-китайских отношениях и после того, как Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией. Кроме того, когда Трампа спросили, встретится ли он с лидером Тайваня Цай Инвэнь, если она приедет в США, тот ответил: "Посмотрим".

Впрочем, как сообщил советник избранного президента США Энтони Скарамуччи, администрация Дональда Трампа "не хочет торговой войны" с Китаем. Он добавил, что США хотели бы "очень сильных двусторонних отношений" с Китаем.

В Пекине, в свою очередь, отметили, что поддерживают связь с переходной командой Трампа, и не исключили проведения встреч председателя КНР Си Цзиньпина с ее представителями.

© AP Photo/ Andrew Harnik Почетный караул у Белого дома в Вашингтоне с флагами США и Китая

Мексика: сосед за стеной



Тема Мексики была одной из ключевых в предвыборной риторике Трампа. В частности, Трамп заявил о том, что Мексика в основном импортирует в США преступников, насильников и наркоторговцев, а затем выдвинул идею сооружения пограничной стены. Трамп пообещал в случае избрания президентом потребовать от Мексики от 5 до 10 миллиардов долларов на ее строительство, в противном случае — запретить денежные переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.

Судя по всему, отступать от своей линии он не намерен. После своей победы Трамп вновь подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены.

Мексиканские власти негативно реагировали на слова Трампа и ответили, что всячески намерены препятствовать строительству, а платить за стену тем более не собираются.

Впрочем, после победы Трампа на выборах мексиканский президент Энрике Пенья Ньето поздравил Трампа с победой и сообщил, что уже даже договорился с ним о встрече, пообещав искать точки соприкосновения с новой администрацией США.

© РИА Новости. Дмитрий Знаменский Стена на границе Мексики и США в районе Сан-Исидро

Знакомство с "украинским досье"



Все помнят, как во время предвыборной кампании украинские политики активно поддерживали кандидата от демократической партии Хилари Клинтон. Можно сказать, что результат выборов их явно огорчил.

По мнению экономиста, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, открытая поддержка оппонента Трампа сыграла с украинскими властями злую шутку, что непосредственно скажется на продолжении экономического сотрудничества Киева и Вашингтона.

Теперь же украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, в интервью телеканалу Блумберг Порошенко заявил, что договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Визит, по его словам, состоится после инаугурации нового американского лидера.

По итогам первого телефонного разговора Порошенко и Трампа, заместитель главы администрации украинского лидера Константин Елисеев сообщил, что разговор между лидерами государств был дружественным, и "новоизбранный президент США поинтересовался ситуацией в Донбассе", а также начал "знакомиться с украинским досье".

Подводя итоги



Экспертное сообщество едино во мнении, что пока ещё рано судить о том, каких конкретных шагов стоит ждать от администрации Дональда Трампа во внешней политике. 45-й президент США представил пока что общую картину своего видения мировой политики.

Но уже сейчас можно сказать о том, что это видение весьма серьёзно отличается от курса его предшественника Барака Обамы. Удастся ли Трампу преломить традицию преемственности внешнеполитического курса США? Пока не известно.

Однако, по мнению доцента МГИМО Андрея Безрукова, Трамп уже "разрушил тот консенсус, который существовал последние 20 лет", начав "диалог о новой роли и месте США в мире, которые соответствуют сегодняшнему моменту".

Выступая на площадке международного дискуссионного клуба Валдай Безруков отметил, что " как бы ни сложилось президентство Трампа, открыты ворота для национального диалога о том, что такое Соединённые Штаты, как они должны конкурировать с их ключевыми оппонентами в мире, что должны делать элиты, чтобы вывести страну на ту позицию, на которую она претендует".

И в этом смысле "задача Трампа уже достигнута", уверен эксперт.