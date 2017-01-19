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В мире

Мир глазами Трампа: внешняя политика США при новом президенте

14:1319.01.2017
(обновлено: 14:19 19.01.2017)
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Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Paul Sancya

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Дональд Трамп во время предвыборной кампании и в первые месяцы после своего избрания президентом США представил международному сообществу общую картину того, как будет выстраиваться внешняя политика страны.

Самыми яркими, пожалуй, стали его заявления о строительстве стены с Мексикой, пересмотре отношений с НАТО, желании подружиться с Россией, противодействии "недобросовестной" торговой политике Китая, а также о поддержке выхода Великобритании из ЕС.

Избранный президент США Дональд Трамп с семьей на пресс-конференции в Нью-Йорке
© REUTERS/ Shannon Stapleton
Загадка Трампа: как на самом деле поведет себя избранный президент

В ходе же своего первого интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild Трамп назвал борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ), переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также более жесткую иммиграционную политику США даже по отношению к гражданам ЕС в качестве приоритетных направлений своей политики. Кроме того, Трамп выступил с критикой политики Обамы в отношении Израиля и соратников по НАТО.

Если судить по сделанным заявлениям, то политика Трампа будет отличаться от политики его предшественника не только на внутренней, но и на мировой арене. Это может преломить существующую традицию преемственности внешнеполитического курса Вашингтона. Впрочем, эксперты высказывают большие сомнения на этот счет. Так, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что международному сообществу не стоит ожидать разворота "внешнеполитического корабля" Соединенных Штатов, и Трамп, вероятно, будет продолжать действовать в духе предыдущей администрации.

Последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа
Люди фотографируются на фоне Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США – Капитолию подойти можно очень близко. В преддверии инаугурации все изменилось.
Автомобили телевизионных компаний на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации.
Подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников у мемориала Линкольна в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У мемориала Линкольна в Вашингтоне идет подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников.
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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На Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей.
Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Майки "к празднику" занимают центральное место на лотках с сувенирной продукцией. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 доллара. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы - на доллар дешевле.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У Капитолия развеваются огромные американские флаги.
Полицейский на одной из улиц Вашингтона
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В районе Капитолия парковка запрещена с 6.00 19 января до 17.00 22 января".
Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Сцена у подножия Капитолия, где пройдут основные события, уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя.
Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома можно упить фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.
Вид на монумент Вашингтона
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Вид на монумент Вашингтона (округ Колумбия).
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже – в ста метрах от первого.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
Полицейский на трибуне Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Напомним, главная церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
Оператор на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Национальная аллея – центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации – уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал – отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Национальный музей естественной истории в Вашингтоне (округ Колумбия).
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Неповоротливый внешнеполитический курс

По мнению Гарбузова, "внешнеполитический курс в США всегда достаточно преемственный" и его изменения зависят не только от одного желания Вашингтона. "Придется встречаться, обсуждать с теми же европейцами, представителями других стран. Это дорога с двусторонним движением, а не только одностороннее американское движение. Поэтому я не думаю, что очень быстро будут происходить какие-то серьезные кардинальные перемены", — сообщил собеседник агентства.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
В команде Трампа заявили о разработке плана политики в отношении России

Он также высказал опасения, что Трамп "будет продолжать действовать абсолютно в том же духе, что и раньше".

Комментируя ряд последних заявлений Трампа по внешней политике Гарбузов отметил, что пока он представил только общую картину, без конкретного плана действий. Также он указал на тот факт, что зачастую заявления Трампа противоречат друг другу. В частности, по Сирии, "с одной стороны он говорит о необходимости борьбы с ИГИЛ совместной, а с другой стороны он критически отзывается о поведении России" в этой стране.

Как вступали в должность президенты США
Инаугурация президента Джеймса Бьюкенена, март 1857
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1857 года вступил в должность президента США Джеймс Бьюкенен. Демократы надеялись, что он сможет примирить Север и Юг. Но Бьюкенену не удалось этого сделать, может быть, именно поэтому историки считают Бьюкенена худшим из президентов США за всю историю страны.
Толпа ждет инаугурации президента Авраама Линкольна, округ Колумбия, США, 1865
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
В своей инаугурационной речи 4 марта 1861 года Авраам Линкольн призвал к воссоединению страны, однако не смог предотвратить конфликт. 12 апреля 1861 года конфедераты открыли огонь по федеральному форту Самтер. Уже 15 апреля Линкольн призвал граждан браться за оружие. Так началась Гражданская война.
Инаугурация президента Авраама Линкольна, округ Колумбия, США, 1865
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
По настоянию Линкольна конгресс 31 января 1865 года принял поправку к Конституции США, запрещавшую рабство на территории страны. В победе Севера не было сомнений. 4 марта 1865 года Авраам Линкольн в своей второй инаугурационной речи призвал отказаться от мщения, поставил задачи реконструкции Юга. Через полтора месяца его смертельно ранил актер Джон Бут, фанатичный сторонник южан.
Инаугурация президента Гровера Кливленда округ Колумбия, США, 1885
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1885 года состоялась инаугурация Гровера Кливленда. Он стал единственным президентом США, который занимал свой пост два срока с перерывом.
Бенджамин Харрисон принимает присягу, чтобы стать преемником президента Гровера Кливленда, округ Колумбия, США, 1889
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1889 года президентскую присягу принял Бенджамин Харрисон. Он набрал меньше голосов избирателей, чем его оппонент, действовавший президент Гровер Кливленд, однако результаты голосования по штатам принесли ему в Коллегии выборщиков на 70 голосов больше.
Инаугурация президента Уильяма Мак-Кинли, округ Колумбия, США, март 1897
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1897 года 25-м президентом США стал Уильям Мак-Кинли. Мак-Кинли был первым президентом США XX века и последним президентом, участвовавшим в Гражданской войне.
Президент Уильям Мак-Кинли назначен на второй срок, округ Колумбия, США, март 1901
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
На выборах 1900 года вновь победил Уильям Мак-Кинли. Инаугурация состоялась 4 марта 1901 года, но второй раз Мак-Кинли занимал пост президента всего полгода. 6 сентября 1901 года он был ранен анархистом польского происхождения Леоном Чолгошем. Через неделю после ранения Мак-Кинли скончался от осложнений раневой инфекции.
Инаугурация президента Теодора Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1905
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
14 сентября 1901 года, в день смерти Мак-Кинли, к присяге главы США привели вице-президента Теодора Рузвельта. В день своего избрания на второй срок Рузвельт объявил, что более не намерен выдвигать свою кандидатуру, поскольку считает доставшиеся ему от Мак-Кинли годы президентства своим первым сроком.
Фотографы на инаугурации президента Уильяма Говарда Тафта, округ Колумбия, США, 1909
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1909 года состоялась инаугурация 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта, близкого друга Теодора Рузвельта.
Инаугурация президента Вудро Вильсона, округ Колумбия, США, 1913
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
На выборах 1912 года голоса сторонников республиканцев раскололись между Теодором Рузвельтом и Уильямом Тафтом. В итоге 4 марта 1913 в должность президента США вступил демократ Вудро Вильсон. Через четыре года победу на выборах ему принес лозунг "Он уберёг нас от войны".
Инаугурация президента Уоррена Гардинга, округ Колумбия, США, 1921
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1921 года клятву президента США произнес Уоррен Гардинг. После двух лет правления, Гардинг скончался 2 августа 1923 года в Сан-Франциско во время турне по западным штатам, предположительно от обширного инфаркта. После его смерти широкое распространение получили слухи об отравлении.
Президент Калвин Кулидж едет в машине во время своего инаугурационного парада в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1925
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
Преемником скоропостижно скончавшегося Уоррена Гардинга стал вице-президент Калвин Кулидж. Будучи избран на собственный президентский срок в 1924 году, Кулидж отказался от участия в выборах в 1928 году.
Инаугурационной бал президента Герберта Гувера в отеле Mayflower в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1929
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
С вступления в должность президента США Герберта Гувера 4 марта 1929 года традиционными стали инаугурационные благотворительные балы.
Парад для нового президента Франклина Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1933
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1933 состоялся парад по случаю вступления в должность президента США Франклина Рузвельта.
Инаугурация президента Франклина Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1933
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
После принесения присяги 4 марта 1933 года президент Рузвельт обратился к собравшимся с программной речью, признанной образцом ораторского искусства: "Первым делом разрешите мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, это страха — отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия".
Инаугурация президента Дуайта Эйзенхауэра в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1957
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
20 января 1953-го и 20 января 1957-го президентскую клятву произнес Дуайт Эйзенхауэр.
Во время инаугурации Джимми Картера в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1977
© REUTERS/ Marion S. Trikosko/White House Photo/Library of Congress/Handout
20 января 1977 года президентом США стал Джимми Картер. В инаугурационной речи он заявил: "Мы твердо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своем стремлении к ограничению арсеналов оружия на Земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности каждой страны".
Танец Джимми и Розалин Картер на инаугурационном бале в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1977
© REUTERS/ Marion S. Trikosko/White House Photo/Library of Congress/Handout
В 1977 году президент Джимми Картер попытался несколько снизить пафос инаугурационных балов, назвав их вечеринками (party) и установив цену на билеты не свыше 25 долларов.
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Сирия и борьба с терроризмом

Борьбу с запрещённой в РФ террористической организацией "Исламское государство" Трамп в своих предвыборных заявлениях поставил на первое место, а вот возможный уход действующего президента Сирии Башара Асада — на второе. На предвыборных дебатах Трамп заявил, что хотя Асад — "плохой парень", но представители оппозиции, которых сейчас поддерживают США, могут оказаться еще хуже, и если Асада свергнуть, то ситуация в Алеппо станет еще хуже. Трамп был уверен, что смещение Асада — гораздо менее важная задача, чем борьба с ИГ.

Башар Асад. Архивное фото
© Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
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Асад надеется, что Трамп станет союзником Сирии в борьбе с терроризмом

При этом он высказал опасения, что США, поддерживая оппозицию в Сирии, совершенно не знают, чем это может обернуться.

Трамп также обещал американцам остановить поток беженцев из Сирии в США, потому что Америка "не может принимать у себя людей, о намерениях которых не имеет понятия".

Как рассказала РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, "администрации Дональда Трампа еще потребуется время, чтобы войти в курс дела" сирийской проблематики. По ее словам, "в заявлениях Трампа есть немало противоречий", и, в частности, "встречаются такие вещи, которые противоречат политике России на Ближнем Востоке". Тем не менее, Супонина полагает, что договориться с Трампом по Сирии будет легче, чем это было с администрацией Обамы, но "не все будет гладко".

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Устаревшая НАТО

Встревожили Европу и заявления Трампа о необходимости реформировать североатлантический альянс, назвав НАТО "устаревшей" организацией.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Molly Riley
Советник Трампа пояснил слова о НАТО

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. (Проблема) номер один — она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Номер два — страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме", — сказал Трамп в одном из недавних интервью.

Он отметил, что, несмотря на все вышесказанное, "НАТО очень важна для него". "Британия платит. Есть пять стран, которые платят то, что должны. Пять. Это немного… из 22 (имеются в виду 28 стран НАТО)", — заявил избранный президент США.

По словам главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, подобные высказывания вызывают обеспокоенность у руководства альянса. В свою очередь, глава французского МИД Жан-Марк Эйро уверен, что ЕС должен единством ответить на заявления Трампа, а президент Франции Франсуа Олланд открыто раскритиковал Трампа за сказанное им про НАТО. Олланд отметил, что НАТО "будет устаревшей, только когда устареют угрозы", и Европа "не нуждается в советах извне".

© Flickr/ 7th Army Training Command
Американский военный с танком на учениях в Германии

Ближний Восток в приоритете

То, что ситуация на Ближнем Востоке будет для американской администрации центральной темой, говорит в частности то, что советником Трампа по этому вопросу будет его зять. Трамп заявил в интервью, что назначит своего родственника Джареда Кушнера посредником в мирном урегулировании на Ближнем Востоке.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ John Minchillo
Эксперт: часть заявлений Трампа противоречит политике РФ на Ближнем Востоке

Ранее стало известно, что зять Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет. Как писало агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком и намерен уйти с поста руководителя компании Kushner Companies.

Несмотря на то, что ряд демократов палаты представителей конгресса США потребовали от генпрокурора США и Управления по этике оценить законность назначения Кушнера советником избранного президента США, Трамп сохранил свое решение неизменным.

Кроме борьбы с ИГ на Ближнем Востоке США придётся быть арбитром в палестино-израильском конфликте. Трамп не раз открыто принимал сторону Израиля в этом вопросе. И на этот раз он заявил, что призвал Великобританию заблокировать любую будущую резолюцию Совбеза ООН, которая будет направлена против Израиля.

Джерад Кушнер и Иванка Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
Трамп подтвердил, что его зять займется ближневосточным урегулированием

Совет Безопасности ООН принял в декабре резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.

"Я буду рад британскому вето. Я считаю, было бы потрясающе, если бы Великобритания наложила вето, потому что я не уверен, что Соединенные Штаты сделают это — как ни парадоксально. Они ведь этого не сделают, не так ли? Вы считаете, Соединенные Штаты наложат вето? У меня еврейские друзья, которые организуют благотворительное мероприятие для Обамы. Я говорю им: "Что вы делаете?" — сказал Трамп в интервью.

На вопрос, действительно ли он намерен перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, Трамп отвечать отказался. "Я не буду это сейчас комментировать, но посмотрим", — сказал он.

© REUTERS/ Shannon Stapleton
Избранный президент США Дональд Трамп с детьми перед началом первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке

Иранская сделка под угрозой?

Трамп многократно критиковал сделку, согласно которой с Ирана были сняты санкции ООН и ряд двусторонних санкций в обмен на предоставление гарантий по мирному характеру ядерной программы. Соглашение, по его мнению, является "позором" и "худшим в истории", которое могла заключить администрация США.

Президент США Барак Обама
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Обама заявил о выполнении Ираном обязательств по "ядерному соглашению"

Представители уходящей администрации уже предупредили избранного президента об опасностях одностороннего выхода из международных соглашений.

Так что же, иранская сделка под угрозой? Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, предпосылок "для каких-то сбоев и срывов нет".

Напомним, что Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

© РИА Новости. Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране

Восхищение Brexit

Трамп неоднократно высказывал свое восхищение решением Великобритании выйти из ЕС. Он пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия Brexit.

Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке. 11 января 2017
© AP Photo/ Evan Vucci
Волан-де-Трамп. ЕС привыкает к тому, кого нельзя обзывать

Как рассказал Трамп, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".

Избранный президент США отметил, что пригласил премьер-министра Британии Терезу Мэй совершить визит "прямо после того", как станет президентом. Он добавил, что и сам с радостью ожидает поездки в Великобританию, отметив, что его мать-шотландка была "очень горда королевой".

В ЕС такие заявления вновь вызвали раздражения. Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пока Великобритания находится в Евросоюзе, она не может вести никакие переговоры о торговых соглашениях с третьей страной.

© AFP 2017/ Pool/Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

США не хотят торговой войны с Китаем. Или хотят?

В ходе предвыборной кампании риторика Трампа в адрес КНР была достаточно жесткой. Он обвинял Китай в том, что он разбогател благодаря США, "высосав из страны рабочие места", обвинял Трамп Пекин и в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики. Избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай "играть по правилам".

Флаги США и Китая
© РИА Новости. Александр Вильф
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Усугубилась ситуация в американо-китайских отношениях и после того, как Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией. Кроме того, когда Трампа спросили, встретится ли он с лидером Тайваня Цай Инвэнь, если она приедет в США, тот ответил: "Посмотрим".

Впрочем, как сообщил советник избранного президента США Энтони Скарамуччи, администрация Дональда Трампа "не хочет торговой войны" с Китаем. Он добавил, что США хотели бы "очень сильных двусторонних отношений" с Китаем.

В Пекине, в свою очередь, отметили, что поддерживают связь с переходной командой Трампа, и не исключили проведения встреч председателя КНР Си Цзиньпина с ее представителями.

© AP Photo/ Andrew Harnik
Почетный караул у Белого дома в Вашингтоне с флагами США и Китая

Мексика: сосед за стеной

Тема Мексики была одной из ключевых в предвыборной риторике Трампа. В частности, Трамп заявил о том, что Мексика в основном импортирует в США преступников, насильников и наркоторговцев, а затем выдвинул идею сооружения пограничной стены. Трамп пообещал в случае избрания президентом потребовать от Мексики от 5 до 10 миллиардов долларов на ее строительство, в противном случае — запретить денежные переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.

Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке
© REUTERS/ Shannon Stapleton
Трамп подтвердил, что США начнут строить стену на границе с Мексикой

Судя по всему, отступать от своей линии он не намерен. После своей победы Трамп вновь подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены.

Мексиканские власти негативно реагировали на слова Трампа и ответили, что всячески намерены препятствовать строительству, а платить за стену тем более не собираются.

Впрочем, после победы Трампа на выборах мексиканский президент Энрике Пенья Ньето поздравил Трампа с победой и сообщил, что уже даже договорился с ним о встрече, пообещав искать точки соприкосновения с новой администрацией США.

© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
Стена на границе Мексики и США в районе Сан-Исидро

Знакомство с "украинским досье"

Все помнят, как во время предвыборной кампании украинские политики активно поддерживали кандидата от демократической партии Хилари Клинтон. Можно сказать, что результат выборов их явно огорчил.

По мнению экономиста, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, открытая поддержка оппонента Трампа сыграла с украинскими властями злую шутку, что непосредственно скажется на продолжении экономического сотрудничества Киева и Вашингтона.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 15 ноября 2016. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Теперь же украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, в интервью телеканалу Блумберг Порошенко заявил, что договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Визит, по его словам, состоится после инаугурации нового американского лидера.

По итогам первого телефонного разговора Порошенко и Трампа, заместитель главы администрации украинского лидера Константин Елисеев сообщил, что разговор между лидерами государств был дружественным, и "новоизбранный президент США поинтересовался ситуацией в Донбассе", а также начал "знакомиться с украинским досье".

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Паническая атака

Подводя итоги

Экспертное сообщество едино во мнении, что пока ещё рано судить о том, каких конкретных шагов стоит ждать от администрации Дональда Трампа во внешней политике. 45-й президент США представил пока что общую картину своего видения мировой политики.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AFP 2017/ Don Emmert
На Урале отчеканили монеты с портретом Трампа

Но уже сейчас можно сказать о том, что это видение весьма серьёзно отличается от курса его предшественника Барака Обамы. Удастся ли Трампу преломить традицию преемственности внешнеполитического курса США? Пока не известно.

Однако, по мнению доцента МГИМО Андрея Безрукова, Трамп уже "разрушил тот консенсус, который существовал последние 20 лет", начав "диалог о новой роли и месте США в мире, которые соответствуют сегодняшнему моменту".

Выступая на площадке международного дискуссионного клуба Валдай Безруков отметил, что " как бы ни сложилось президентство Трампа, открыты ворота для национального диалога о том, что такое Соединённые Штаты, как они должны конкурировать с их ключевыми оппонентами в мире, что должны делать элиты, чтобы вывести страну на ту позицию, на которую она претендует".

И в этом смысле "задача Трампа уже достигнута", уверен эксперт.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Питчер промахнулся
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