"Черные ящики" упавшего под Бишкеком Boeing вскроют совместно с Турцией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Вскрытие "черных ящиков" разбившегося под Бишкеком Boeing будет производиться совместно с представителями Турции, они прибудут в Москву 20 января, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как отмечает комитет, регистраторы самолета уже доставлены в научно-технический центр МАК.

"Вскрытие и оценка их состояния будут производиться совместно с представителями турецкой стороны, участвующих в расследовании (как государства эксплуатанта и регистрации воздушного судна), прибытие которых в Москву, по предварительной информации, ожидается 20.01.2017", — говорится в сообщении.

В четверг представитель пресс-службы МЧС сообщал РИА Новости, что "черные ящики", найденные на месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком, отправлены на экспертизу в Москву.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром в понедельник при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены свыше 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 16 детей. В больницах остаются 13 пострадавших.

Как сообщалось ранее, расследованием причин авиакатастрофы занимается комиссия МАК под председательством Леонида Каширского.