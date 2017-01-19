Песков: Путин не будет контактировать с Обамой по поводу инаугурации Трампа
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Никаких контактов президента РФ Владимира Путина с уходящим президентом США Бараком Обамой по поводу инаугурации Дональда Трампа не запланировано, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.
"Нет, пока не запланировано никаких контактов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли какой-либо контакт Путина с Обамой по поводу инаугурации Трампа.
Последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа
В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США – Капитолию подойти можно очень близко. В преддверии инаугурации все изменилось.
Полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации.
У мемориала Линкольна в Вашингтоне идет подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников.
На Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей.
Майки "к празднику" занимают центральное место на лотках с сувенирной продукцией. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 доллара. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы - на доллар дешевле.
У Капитолия развеваются огромные американские флаги.
В районе Капитолия парковка запрещена с 6.00 19 января до 17.00 22 января".
Сцена у подножия Капитолия, где пройдут основные события, уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя.
В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома можно упить фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.
Вид на монумент Вашингтона (округ Колумбия).
Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже – в ста метрах от первого.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
Напомним, главная церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
Национальная аллея – центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации – уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал – отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне (округ Колумбия).