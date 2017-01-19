Дипломаты из России и Таджикистана обсудили подготовку к саммитам

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подготовку к российско-таджикским саммитам обсудили в четверг в Москве заместители министров иностранных дел двух стран Григорий Карасин и Махмадшариф Хакдод, сообщает МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, ход подготовки контактов на высшем и высоком уровнях в контексте юбилейного года – 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.