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В мире

Обратный отсчет. Вашингтон в преддверии инаугурации Трампа

Тема:
Главное за 19 января 2017 года (15)
10:1019.01.2017
(обновлено: 19:20 19.01.2017)
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Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В столице США полным ходом идет подготовка к инаугурации президента Дональда Трампа. В преддверии торжественной церемонии, которая состоится 20 января, корреспондент РИА Новости прошел тем же маршрутом от Капитолия до Белого дома, которым в пятницу предстоит пройти новому американскому лидеру.

Последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа
Люди фотографируются на фоне Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США – Капитолию подойти можно очень близко. В преддверии инаугурации все изменилось.
Автомобили телевизионных компаний на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации.
Подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников у мемориала Линкольна в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У мемориала Линкольна в Вашингтоне идет подготовка к митингу избранного президента США Дональда Трампа и его сторонников.
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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На Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей.
Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Майки "к празднику" занимают центральное место на лотках с сувенирной продукцией. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 доллара. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы - на доллар дешевле.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У Капитолия развеваются огромные американские флаги.
Полицейский на одной из улиц Вашингтона
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В районе Капитолия парковка запрещена с 6.00 19 января до 17.00 22 января".
Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Сцена у подножия Капитолия, где пройдут основные события, уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя.
Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома можно упить фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.
Вид на монумент Вашингтона
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Вид на монумент Вашингтона (округ Колумбия).
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже – в ста метрах от первого.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
Полицейский на трибуне Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Напомним, главная церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
Оператор на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Национальная аллея – центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации – уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал – отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Национальный музей естественной истории в Вашингтоне (округ Колумбия).
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На вокзале все спокойно

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Rourke
Трамп выложил в сеть свое фото за написанием инаугурационной речи
Многие иногородние гости инаугурации приезжают в Вашингтон на поездах, так что для них город начинается с железнодорожного вокзала Union Station, расположенного в нескольких кварталах от Капитолия, где, собственно, и пройдет главная церемония.

Пока на вокзале – обычные рабочие будни. Люди спешат на поезда и в метро, многочисленные магазины практически пусты. Почти во всех из них распродажи, но к наплыву потенциальных покупателей в дни инаугурации они не приурочены. Видимых отклонений от рутинной жизни сначала незаметно. Однако сотрудник полиции это предположение отвергает: "Меры безопасности уже принимаются. Я думаю, здесь будут сотни тысяч людей. Но уверяю вас, все будет под контролем", — говорит он.

Доллары. Архивное фото
© Fotolia/ olegmalyshev
Доллар незначительно снижается в преддверии инаугурации Трампа
Сразу же после этого удалось обнаружить и первую существенную перемену в жизни Union Station. Главный зал вокзала закрыт: здесь пройдет одно из инаугурационных мероприятий и уже сейчас расставляют столы и стулья. Кое-где удалось разглядеть даже белоснежные скатерти и столовые приборы.

На привокзальной площади устроены целые колонны из кабинок туалетов. Кажется, что их тут сотни. Пока они расставлены беспорядочно и наверняка ближе к инаугурации часть из них перевезут на Национальную аллею, где разместится основная часть "безбилетных" зрителей.

Около вокзала уже сейчас дежурит с десяток полицейских машин. А на самом здании развеваются огромные американские флаги.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Полицейский на одной из улиц Вашингтона

Капитолий за забором

В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США – Капитолию — подойти можно почти свободно и очень близко. В преддверии инаугурации все не так. Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже – в ста метрах от первого. Через них пока можно пройти, а вот третья преграда непреодолима уже сейчас. На столбах висят таблички U.S. Capitol Police: "Парковка запрещена с 6.00 19 января до 17.00 22 января".

Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Группа Lord of the Dance примет участие в шоу на инаугурации Трампа
Впрочем, полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации. "Вы можете спокойно фотографировать, — разъясняет один из блюстителей порядка. – Конечно, скоро тут все будет перекрыто, мы ожидаем, что будет 300-400 тысяч человек. Надеемся, что все будет спокойно".

Тележурналистка из Daytona Daily News (штат Огайо) снимает редких прохожих: "Нас приехала целая бригада. Где я буду находиться во время инаугурации – пока не знаю. Наша главная задача – снимать интервью с людьми, которые приехали из нашего региона. Моя работа в пятницу начнется в три часа ночи, а во сколько закончится — неизвестно".

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Charlie Neibergall
Лобстер для президента. Стало известно меню обеда Трампа в день инаугурации
Она напоминает, что на выборах в Огайо победил Трамп. Но так получилось, что на марш протеста против него, который пройдет в субботу в Вашингтоне, народу оттуда приедет больше, чем на саму инаугурацию. "На марш из нашего региона приедет много автобусов, а на инаугурацию – несколько десятков человек. Так получилось, что сторонники Трампа решили остаться дома", — говорит тележурналистка.

Пожилая супружеская пара, фотографирующаяся на фоне Капитолия, приехала из Алабамы. "Мы получили билеты у нашего конгрессмена. Так что будем находиться здесь, вблизи сцены, а не на аллее", — говорят муж и жена.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Сцена готова

Сцена у подножия Капитолия уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя. Кто-то из туристов попытался забраться на ограждение для лучшего обзора. Тут же рядом вырос полицейский и вежливо попросил вернуться на землю.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Аллея под укрытием

Национальная аллея – центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации, – уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал – отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Paul Sancya
СМИ: Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях
Рядом, на Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей. Пускать туда будут по отдельным билетам. На Музее новостей висит огромный плакат с приветствием 45-му президенту США.

На одном из перекрестков пара маляров усердно красит фонарный столб в серый цвет. Неужели в США, как когда-то в СССР, к прибытию высоких гостей наводят подобный марафет? "Это специально к инаугурации?" — спрашиваю с надеждой. "Да нет, нам просто нужно его покрасить", — безразлично отвечает один из рабочих.

В целом центральная улица Вашингтона пока живет обычной жизнью. Исключение составляет лишь квартал у только что открывшегося фешенебельного Trump International Hotel. Подходы к нему уже перегорожены таким же забором, как и Капитолий. Рядом несколько полицейских что-то разъясняют прохожим. А напротив суетятся телевизионщики. Телеканалы ABC, NBC и Fox нашли идеальное место для съемки и теперь устанавливают аппаратуру.

© РИА Новости. Дмитрий Злодорев
Пенсильвания-авенью около Белого дома, США
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне во время подготовки к инаугурации Дональда Трампа. 15 января 2017
© AP Photo/ Patrick Semansky
Трамп призвал гостей, решивших бойкотировать инаугурацию, вернуть билеты

Белый дом на замке

Но чем ближе подходишь к Белому дому, тем сильнее ощущаешь меры безопасности. Группка из 20-30 подростков с родителями, в "инаугурационных" майках, заполонила тротуар у министерства финансов по соседству с Белым домом настолько, что между ней и заграждениями приходится протискиваться. А вот проход к Белому дому закрыт основательно. Доступ к площадке, откуда тысячи туристов ежедневно фотографируют главную резиденцию США, перегораживают высоченный забор и еще более высокие трибуны – для зрителей, которые будут наблюдать за финальной частью парада.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США

Трамп дороже Обамы

Обычно в окрестностях Белого дома стоит множество лотков с сувенирной продукцией. В этот раз удалось обнаружить лишь один. Майки "к празднику" на нем занимали центральное, но отнюдь не самое заметное место. Продавщица предложила белую футболку с портретом Трампа за шесть долларов, а синюю толстовку с эмблемой инаугурации – за десятку.

В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома цены гораздо выше. Но народу там намного больше. В основном люди покупают футболки. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 долларов. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы стоят на доллар дешевле. Рядом – фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

И о погоде

Похоже, что корреспонденту РИА Новости в плане погоды повезло больше, чем Трампу: свой "инаугурационный" путь он проделал под лучами почти весеннего солнца. Судя по прогнозу погоды в Вашингтоне на 20 января, новому президенту — если он решит приветствовать соотечественников, а не ехать в лимузине — придется идти под дождем. Интересно, станет ли это каким-то символом для его правления?

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
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