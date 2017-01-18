Трамп выложил в сеть свое фото за написанием инаугурационной речи

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп выложил в своем микроблоге в Twitter фотографию, на которой он запечатлен в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде за написанием речи для инаугурации.

Трамп изображен за столом с большим блокнотом в руках. За спиной Трампа видны отделанные изразцами стены и основание дорогой вазы, на столе стоит скульптура летящего орла на позолоченном постаменте. Трамп одет в строгий костюм и смотрит в камеру, слегка прищурившись.

"Три недели назад — пишу мою инаугурационную речь в зимнем Белом доме Мар-а-Лаго. Жду пятницы", — написал Трамп.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2017 г.

​Трамп принесет присягу и станет 45-м президентом США в пятницу, 20 января.