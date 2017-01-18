Начальник Генштаба ВС Таджикистана погиб в ДТП

ДУШАНБЕ, 18 янв — РИА Новости, Лидия Исамова. Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый замминистра обороны генерал-майор Зариф Бобокалонов погиб в результате дорожного происшествия в Душанбе, сообщил РИА Новости в среду сотрудник пресс-службы Минобороны Джамшед Хусейнов.

"Авария произошла после работы, когда Бобокалонов за рулем автомобиля ехал домой. По предварительной версии, у генерала случилась острая сердечная недостаточность, поэтому его машина столкнулась с другой", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, после ДТП главу Генштаба срочно перевезли в больницу городского медицинского центра, но он уже был мертв.

Генерал-майору Зарифу Бобокалонову было 46 лет, он был назначен на пост первого замминистра обороны 18 января 2014 года.