В МИД РФ рассказали, когда США последний раз пытались завербовать дипломата

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что буквально за несколько дней до ухода администрации Барака Обамы американскими спецслужбами в Вашингтоне была предпринята попытка завербовать сотрудника российского дипкорпуса в США.

"То, что рассказал накануне Сергей Лавров (о случаях вербовки российских дипломатов) — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января. То есть представляете, команда (Обамы) вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и, несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой "вербовочный подход осуществлялся в Вашингтоне".

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. По словам министра, сотрудники американских спецслужб подложили в машину дипломата в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве.

Полномочия Обамы истекают 20 января, в этот день к своим обязанностям приступит избранный президент США Дональд Трамп.