Брата президента Гватемалы задержали по подозрению в коррупции

МЕХИКО, 18 янв – РИА Новости. Брат действующего президента Гватемалы Джимми Моралеса был задержан в среду по подозрению в причастности к коррупции.

Самуэля Моралеса задержали в его доме сотрудники прокуратуры, сообщает портал Prensa Libre. Также генеральный прокурор Тельма Алдана сообщила о наличии ордера в отношении сына президента Хосе Мануэля, однако его пока не стали задерживать, так как он проживает в доме главы государства, имеющем иммунитет.

Сын Моралеса сам явился на допрос и уже дал первые показания. Речь идет о деле, связанном с коррупцией в части оказания услуг. Брат Моралеса признал в прошлом году, что подделал платежные документы для одного из ресторанов, по которым якобы были предоставлены услуги в виде 564 завтраков. За эти завтраки в 2013 году якобы были уплачены 90 тысяч кетсалей (порядка 11,5 тысяч долларов).

Реакции президента Моралеса на последние события вокруг членов его семьи пока нет.