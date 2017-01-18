В Италии усилят присутствие военных в пострадавших от землетрясения районах

РИМ, 18 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони после серии сильных подземных толчков, которые были зарегистрированы в среду в центральной части Италии, поручил главе минобороны страны Роберте Пинотти усилить присутствие военнослужащих в пострадавших районах.

Как сообщает агентство askanews со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи, соответствующее решение главы правительства объясняется желанием гарантировать максимальную безопасность населению тех районов, которые были разрушены в результате землетрясений в августе и октябре 2016 года и вновь оказались в зоне сильных подземных толчков.

Кроме того, премьер-министр, который в среду прибыл с визитом в Берлин, находится в постоянном контакте с главой службы Гражданской

обороны Италии Фабрицио Курчо и правительственным комиссаром по преодолению последствий стихийных бедствий Васко Эррани.

Серия подземных толчков произошла в среду в центральной части Италии между областями Марке и Абруццо, колебания земной коры ощущались в Риме.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда трёх наиболее сильных подземных толчков, произошедших в среду утром в центральной части Италии, составила от 5,3 до 5,4.