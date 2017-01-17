На Украине запретили фильмы и сериалы с Яном Цапником

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Госагентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, которому ранее запретили въезд в страну на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент".

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Решение было принято в соответствии со статьей закона "О кинематографии", которая запрещает распространение и демонстрацию фильмов с лицами, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны.

Таким образом, Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения в частности, таких фильмов, как "Тихие омуты", "Роман выходного дня", "Зимнее танго", сериалах "Идеальный брак", "Королева бандитов".

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

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