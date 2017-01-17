На Украине запретили фильмы и сериалы с Яном Цапником

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Госагентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, которому ранее запретили въезд в страну на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба ведомства на странице в Facebook.
Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент".
"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.
Решение было принято в соответствии со статьей закона "О кинематографии", которая запрещает распространение и демонстрацию фильмов с лицами, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны.
Таким образом, Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения в частности, таких фильмов, как "Тихие омуты", "Роман выходного дня", "Зимнее танго", сериалах "Идеальный брак", "Королева бандитов".
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