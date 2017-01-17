Директор ЦРУ рассказал о прощальном звонке главе ФСБ

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью Wall Street Journal рассказал, что накануне ухода с поста обзвонил коллег из других стран, в том числе из России.

В понедельник в разговоре с руководителем ФСБ Александром Бортниковым Бреннан выразил надежду, что американские и российские спецслужбы будут сотрудничать, "несмотря на все размолвки". По его словам, особенно это касается совместной борьбы с терроризмом.

"Я заверил его, что мы незамедлительно предоставим любую информацию об угрозах российскому народу и России. Он согласился и сказал, что они сделают то же самое", — рассказал Бреннан.

Джон Бреннан покинет пост главы ЦРУ 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа.