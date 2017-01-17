Таджикистан изучает вопрос вступления в ЕврАзЭС

ДУШАНБЕ, 17 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Вопрос вхождения в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) изучается в Таджикистане всесторонне, обсуждаются все плюсы и минусы это вопроса, в том числе, на примере процесса вхождения в союз других стран, заявил журналистам первый замначальника таможенной службы республики Хуршед Каримзода.

"Вопрос вхождения в ЕАЭС изучается всесторонне, обсуждаются все плюсы и минусы, прежде нужно ответить на ряд вопросов — в частности, что мы можем предложить рынку стран-участниц указанной организации, отвечает ли наша продукция уровню, установленному стандартами ЕАЭС, и будет ли обеспечена здоровая конкуренция", — сказал он.

Каримзода подчеркнул, что в рассматриваемом вопросе тема обеспечения здоровой конкуренции занимает заметное место, для чего необходимо рассматривать себестоимость производимой продукции. По его мнению, три государства организации, изначально бывшие ее членами, РФ, Белоруссия и Казахстан, имеют развитую промышленность и большой потенциал в предложении общему рынку своей продукции.

"Армения и Киргизия вступили в организацию позже, и теперь правительство Таджикистана всесторонне изучает именно их опыт, поскольку еще неизвестно, что ожидает республику в случае вступления в ЕАЭС. Кроме того, пока не ясно, какие выгоды или убытки может понести Таджикистан при вхождении в эту организацию", — уточнил Каримзода.

ЕврАзЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.

Ранее во вторник президент Молдавии Игорь Додон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выразил желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕврАзЭС.