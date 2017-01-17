Путин назвал сообщения о компромате на Трампа очередной фальшивкой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа являются очевидной фальшивкой.
Анонимный документ, рассказывающий о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". Позже стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.
В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения — "абсолютная утка". Трамп в свою очередь, комментируя информацию о "российском компромате", обратил внимание, что Москва уже назвала ее полной фабрикацией и чушью.