Путин назвал сообщения о компромате на Трампа очередной фальшивкой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа являются очевидной фальшивкой.

"Эти вбросы — это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, когда он приезжал несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях — он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет! Это просто полный бред", — заявил Путин.

Анонимный документ, рассказывающий о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". Позже стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения — "абсолютная утка". Трамп в свою очередь, комментируя информацию о "российском компромате", обратил внимание, что Москва уже назвала ее полной фабрикацией и чушью.