МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. МИД Украины возмутило обещание кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на выборах в мае признать Крым частью России.

В интервью газете "Известия" она заявила, что полуостров никогда не был украинским, это лишь административный вопрос советских времен.

"Утверждение такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины.

После государственного переворота на Украине в 2014 году в Крыму прошел референдум о возвращении региона в состав России. Это решение поддержали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.