Глава МИД Польши не стал делать выводов о будущей политике Трампа

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предпочитает не делать выводов о будущей внешней политике США по интервью избранного президента Дональда Трампа и опирается на официальные выступления политиков и переговоры, об этом он заявил журналистам.
В интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией. Он заявил, что отправной точкой в сближении стран должны стать переговоры по ядерному разоружению. Такой двусторонний договор мог бы стать основой для начала процесса снятия санкций, считает он.
"Я предпочитаю опираться на официальные заявления американских политиков в конгрессе и в комиссиях, чем на заявления в СМИ. Я был в Нью-Йорке на прошлой неделе и лично общался с генералом (Майклом) Флинном, будущим советником по национальной безопасности, и (экс-госсекретарем США) Генри Киссинджером, и у меня сложилось совершенно другое впечатление", — сказал Ващиковский после заседания глав МИД стран-членов ЕС в ответ на просьбу прокомментировать недавние заявления Трампа.
По его словам, "одно или два заявления в газете не изменяют мнение о будущей политике США".
Ряд других участников встречи, комментируя заявления Трампа, отметили, что предпочитают дождаться вступления нового президента в должность прежде, чем давать оценку его словам.
"Может да, может нет. Но сейчас важно подождать", — сказал журналистам глава МИД Чехии Лубомир Заоралек, отвечая на вопрос, могут ли заявления Трампа после инаугурации отличаться от нынешних.
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс также отметил, что "нужно дождаться инаугурации и первых контактов с ними". "Мы уже запланировали встречу с новым госсекретарем, будут контакты и с президентом, например, по НАТО, по поводу которого он выступил. Представим новое здание (штаб-квартиры Североатлантического альянса), чтобы посмотреть, как идет дело в НАТО", — заявил министр.
По его словам, "по всем вопросам нужна дискуссия с новым госсекретарем, с новым президентом, чтобы понять, как можно работать вместе".