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Глава МИД Польши не стал делать выводов о будущей политике Трампа

19:1516.01.2017
(обновлено: 19:16 16.01.2017)
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Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo/ Alik Keplicz

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предпочитает не делать выводов о будущей внешней политике США по интервью избранного президента Дональда Трампа и опирается на официальные выступления политиков и переговоры, об этом он заявил журналистам.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Julio Cortez
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В интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией. Он заявил, что отправной точкой в сближении стран должны стать переговоры по ядерному разоружению. Такой двусторонний договор мог бы стать основой для начала процесса снятия санкций, считает он.

"Я предпочитаю опираться на официальные заявления американских политиков в конгрессе и в комиссиях, чем на заявления в СМИ. Я был в Нью-Йорке на прошлой неделе и лично общался с генералом (Майклом) Флинном, будущим советником по национальной безопасности, и (экс-госсекретарем США) Генри Киссинджером, и у меня сложилось совершенно другое впечатление", — сказал Ващиковский после заседания глав МИД стран-членов ЕС в ответ на просьбу прокомментировать недавние заявления Трампа.

По его словам, "одно или два заявления в газете не изменяют мнение о будущей политике США".

Ряд других участников встречи, комментируя заявления Трампа, отметили, что предпочитают дождаться вступления нового президента в должность прежде, чем давать оценку его словам.

"Может да, может нет. Но сейчас важно подождать", — сказал журналистам глава МИД Чехии Лубомир Заоралек, отвечая на вопрос, могут ли заявления Трампа после инаугурации отличаться от нынешних.

Солдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin
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При этом на вопрос, нужно ли ЕС готовиться к вступлению Трампа в должность, он ответил: "речь не идет о специальной подготовке с нашей стороны, здесь вопрос в коммуникации, мы ждем, кто будет госсекретарем, все эти шаги (вступление в должность — ред.) должны быть сделаны, тогда мы можем общаться".

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс также отметил, что "нужно дождаться инаугурации и первых контактов с ними". "Мы уже запланировали встречу с новым госсекретарем, будут контакты и с президентом, например, по НАТО, по поводу которого он выступил. Представим новое здание (штаб-квартиры Североатлантического альянса), чтобы посмотреть, как идет дело в НАТО", — заявил министр.

По его словам, "по всем вопросам нужна дискуссия с новым госсекретарем, с новым президентом, чтобы понять, как можно работать вместе".

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