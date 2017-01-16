Опознаны тела 18 погибших при крушении Boeing под Бишкеком

БИШКЕК, 16 янв — РИА Новости. Опознаны тела 18 погибших в результате крушения турецкого грузового самолета под Бишкеком, заявил в понедельник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев в ходе брифинга на месте катастрофы.

"В настоящий момент опознаны тела 18 из 32 человек, погибших в результате крушения самолета", — сказал он. По данным МЧС республики, среди погибших — десять мужчин, девять женщин и 13 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщают о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Первые кадры с места крушения Boeing 747 над дачным поселком под Бишкеком

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