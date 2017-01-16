В Казахстане отменяется "желтый" уровень террористической опасности

АЛМА-АТА, 16 янв — РИА Новости, Михаил Егорин. Действие умеренного ("желтого") уровня террористической опасности отменяется в Казахстане в понедельник, сообщила пресс-служба республиканского комитета национальной безопасности.

"Антитеррористический центр республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного ("желтого") уровня террористической опасности на территории всей страны", — говорится в сообщении.

"Желтый" уровень был введен в Казахстане на 40 дней. после вооруженного нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе в июне 2016 года. В августе срок его действия продлили до 15 января 2017 года. Вводя "желтый" уровень, КНБ сообщал, что это делается "в целях упреждающего реагирования на возможные насильственные акции".

Согласно законодательству Казахстана, "желтый" уровень предполагает проведение силовыми структурами и государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в том числе сбор, оценку и проверку информации о возможных террористических и насильственных экстремистских акциях, обследования мест массового скопления населения и других объектов, уязвимых в террористическом отношении, усиление досмотра на объектах транспорта с использованием специальных технических средств.

Кроме того, во время действия "желтого" уровня выставляют усиленные патрули на улицах, площадях, стадионах и других местах массового скопления людей, на магистральных железнодорожных сетях и других транспортных объектах.