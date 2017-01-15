В Латвии зафиксировали африканскую чуму свиней

РИГА, 15 янв — РИА Новости. Первая в этом году вспышка африканской чумы свиней в Латвии была зафиксирована в крупном животноводческом хозяйстве в Кримулде, сообщает интернет-портал Delfi в воскресенье.

Продовольственно-ветеринарная служба проводит меры по ограничению инфекции, среди них ликвидация зараженных животных, пишет портал.

"Вспышка заболевания зафиксирована в хозяйстве Rukas, где содержится 5023 свиньи. Все они будут ликвидированы. В радиусе трех километров вокруг фермы установлен карантин. В радиусе 10 километров — зона наблюдения. В этом районе будет отслеживаться состояние здоровья домашних и диких свиней, а также контролироваться движение транспортных средств", — пишет портал.

Ликвидация свиней началась в воскресенье, процесс займет несколько дней.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Эффективных средств профилактики заболевания до настоящего времени не разработано. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение животных бескровным методом. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.