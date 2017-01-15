Жители Мадрида спели на вокзале "Мы желаем счастья вам"

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Русскоязычные жители Мадрида в воскресенье присоединились к популярному флешмобу, в ходе которого люди в разных странах исполняют песни на русском языке и других национальных языках бывших советских республик.

Рядом с тропическим садом, расположенном на мадридском вокзале Аточа, в воскресенье неожиданно зазвучала песня "Мы желаем счастья вам". Ее исполнили русскоязычные жители Мадрида, собравшиеся в выходной, чтобы присоединиться к флешмобу, который проходит в различных странах мира с ноября прошлого года. Пассажиры, случайно ставшие свидетелями этой акции, с интересом слушали и снимали происходящее на фото и видео.

Организаторами выступили ассоциации "Благое Дело" и "Славянская встреча", а также школа русского языка "Знайка".

© РИА Новости. Елена Шестернина Русскоязычные жители Мадрида присоединились к флешмобу, в ходе которого люди в разных странах исполняют песни на русском языке

"Мы сегодня проводим флешмоб, посвященный нашим соотечественникам, живущим не только в России, но и во всех республиках бывшего Советского Союза. Идея – объединить всех наших соотечественников, показать, что у нас есть единое прошлое, общая история, о которой мы обязаны не забывать", — сказал глава ассоциации "Благое дело" Роман Демьян.

"Раньше все собирались за одним столом, пели все вместе. Теперь эта традиция утрачена. Как хорошо всем вместе собраться и спеть", — говорит одна из участниц акции, приехавшая в Испанию из Харькова более 10 лет назад.

В Испании этот флешмоб проходит во второй раз – первый состоялся в декабре прошлого года перед зданием железнодорожного вокзала в Барселоне. В каталонской столице звучала песня "С чего начинается родина".

"Флешмоб в Барселоне был посвящен нашим соотечественникам в Донбассе, это была акция поддержки Донбасса", — рассказал Демьян.

"Здесь, в Испании, мы пытаемся объединить наших соотечественников, наши диаспоры. В ноябре провели концерт, посвященный Дню народного единства, и там выступали представители не только российской диаспоры, но и украинской, белорусской, армянской. Надеемся, что этот концерт станет доброй традицией. Эту идею поддерживает и Россотрудничество, и российское посольство в Испании", — сказал Демьян.

Он также обратил внимание, что в подобных мероприятиях принимают участие и испанцы. "Сегодня пришли несколько испанцев. Во время акции "Бессмертный полк", которая прошла в прошлом мае, тоже были не только русскоязычные жители, но и испанцы", — сказал глава ассоциации "Благое дело".

В песенном флешмобе приняли участие уже тысячи человек, которые таким образом решили высказаться за мир и хорошие отношения между странами, некогда входившими в СССР. Кроме городов бывшего СССР песни на русском прозвучали в Мадриде, Барселоне, Риме, Торонто, Гамбурге, Берлине, Стокгольме, Роттердаме, Сиднее, Дамаске и других.

В середине ноября 2016 года вокалисты запорожского музыкального училища имени П. И. Майбороды на железнодорожном вокзале Запорожья исполнили песню из фильма "Весна на Заречной улице" "Когда весна придет, не знаю", чуть позже в Харькове студенты исполнили "Старый клен". После этого подобные акции стали проводить жители многих городов Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, других республик бывшего СССР. На Киевском вокзале Москвы 27 ноября прозвучала песня "Розпрягайте хлопці коней".

Седьмого декабря на вокзале в Киеве прозвучала песня "Луч солнца золотого", как пишут организаторы акции на своем канале в YouTube, "в качестве поддержки и солидарности с остальными городами Украины и России, за мир между нашими братскими народами". До этого еще одна группа людей исполнила на Центральном вокзале Киева известную песню ''Солнечный круг'', выражая протест против конфликта на востоке Украины.

Ролики с песнями размещены на YouTube-канале "Наш Флешмоб", в соцсетях они распространяются с хэштегами #мыжиливоднойстране, #СпоемВместе и #нашфлешмоб.