В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, возникшей на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия, сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на острове Сагар, расположенном в дельте реки Ганг. Это место считается священным среди индуистов, здесь находится храм Капилы Муни. Каждый год 14 и 15 января в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти сюда съезжаются паломники.

Давка возникла, когда паломники садились на лодку. Также несколько человек пострадали, отмечается, что число жертв может вырасти.