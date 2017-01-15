В Афганистане ликвидировали более двух десятков боевиков "Талибана"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более двух десятков боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы в нескольких провинциях Афганистана за минувшие сутки, включая лидера группировки, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

"Национальная гражданская полиция Афганистана провела четыре антитеррористические операции", — сообщило МВД. "Операции проводились в провинциях Каписа, Парван, Урузган и Хост, в результате 21 вооруженный боевик был убит, включая старшего командира "Талибана"", — сказано в заявлении министерства.

Кроме того, сообщается, что в ходе операций были конфискованы боеприпасы и машины, начиненные взрывчаткой.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).