СМИ: Мэдофф монополизировал торговлю горячим шоколадом в тюрьме

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американский аферист Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения, создал в тюрьме успешный "бизнес", сообщает MarketWatch со ссылкой на журналиста Стива Фишмана, который якобы контактирует с создателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории.

"Он выкупил все пачки шоколада Swiss Miss из тюремного магазина и теперь продает их в тюремном дворе. Он монополизировал горячий шоколад! Он сделал так, что если ты хочешь горячего шоколада, тебе придется обратиться к Берни", — рассказывает Фишман.

Мэдофф был арестован в 2008 году якобы после того, как сказал своим сыновьям, что его бизнес "одна сплошная ложь". Речь идет об инвестиционном фонде Madoff Investment Securities, ущерб от деятельности которого, по некоторым оценкам, составляет около 65 миллиардов долларов, причем среди пострадавших — миллионы американцев.