В Сербии от аномальных морозов погибли уже шесть человек

БЕЛГРАД, 15 янв — РИА Новости. Житель села на юге Сербии стал шестой жертвой заморозков, начавшихся в республике 6 января, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Митар Любисавлевич 49 лет проживал один в селе Реткоцер муниципалитета Медведже в гористой местности на самом юге республики. Сотрудники местного центра соцзащиты обнаружили его тело в субботу.

"Поиски организовал центр соцзащиты, после того как сотрудники выяснили, что он несколько дней не был дома. Тело обнаружено через два дня в снегу в месте Гаварин Поток", — цитирует телеканал главу муниципалитета Небойшу Арсича.

Ранее МВД республики сообщило о 150 эвакуированных и спасенных от замерзания гражданах Сербии, начиная с 6 января. По данным на 11 января, сообщалось о трех погибших. Министр Небойша Стефанович отдал распоряжение о награждении ста сотрудников Сектора по ЧС и Дирекции полиции, которые принимали участие в противодействии последствиям стихии и спасательных операциях.