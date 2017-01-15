СМИ: предполагаемый берлинский террорист Анис Амри употреблял наркотики
10:3815.01.2017
(обновлено: 10:45 15.01.2017)
61503
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине и убитый в перестрелке с полицией в пригороде Милана, употреблял наркотики, пишет газета Welt am Sonntag.
Газета ссылается на официальный отчет о теракте, который, по информации издания, будет рассмотрен контрольной комиссией бундестага в понедельник.
Ранее стало известно, что Амри занимался продажей наркотиков. Согласно новому документу, Амри также сам регулярно употреблял такие наркотические средства как кокаин и "экстази". Находился ли Амри в состоянии наркотического опьянения в момент совершения теракта, неизвестно.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, ответственность за который затем взяла на себя ИГ (запрещена в РФ и других странах). Подозреваемый в совершении этой акции Амри был официально объявлен в розыск, 23 декабря стало известно, что он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.
Грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. Фото с места трагедии
По меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.
Ранее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
Ранения получили 48 человек.
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.
Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.
Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.
Власти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.
У грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.
Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.
Грузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.
Берлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.
Полиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Свечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
После произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.