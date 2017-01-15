СМИ: предполагаемый берлинский террорист Анис Амри употреблял наркотики

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине и убитый в перестрелке с полицией в пригороде Милана, употреблял наркотики, пишет газета Welt am Sonntag.

Газета ссылается на официальный отчет о теракте, который, по информации издания, будет рассмотрен контрольной комиссией бундестага в понедельник.

Ранее стало известно, что Амри занимался продажей наркотиков. Согласно новому документу, Амри также сам регулярно употреблял такие наркотические средства как кокаин и "экстази". Находился ли Амри в состоянии наркотического опьянения в момент совершения теракта, неизвестно.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, ответственность за который затем взяла на себя ИГ (запрещена в РФ и других странах). Подозреваемый в совершении этой акции Амри был официально объявлен в розыск, 23 декабря стало известно, что он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.