В Милане застрелили подозреваемого в берлинском теракте, сообщает Рейтер

СТОКГОЛЬМ, 23 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Агентство Рейтер сообщает, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине ликвидирован в ходе перестрелки в Милане. Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил эту информацию на экстренной пресс-конференции.

"Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри", — заявил министр.

Инцидент произошел около трех часов ночи, когда полиция остановила неизвестного мужчину, чтобы проверить документы. В ответ он выкрикнул "Аллах акбар" и открыл огонь, завязалась перестрелка. В итоге он был убит, один из полицейских получил ранения.

Агентство Ansa со ссылкой на свои источники отмечает, что убитого идентифицировали как тунисца Аниса Амри по отпечаткам пальцев и по внешнему описанию.

Прокуратура ФРГ находится в контакте с коллегами из Италии, однако пока не может подтвердить, что берлинский террорист ликвидирован.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Подозреваемого в причастности к теракту 24-летнего тунисца Аниса Амри объявили в розыск, за помощь в поимке террориста власти объявили награду в 100 тысяч евро.