В Сеуле отложили решение по аресту вице-президента Samsung Electronics

ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Специальная комиссия по расследованию коррупционного скандала с участием президента Южной Кореи в качестве подозреваемой отложила решение по выдаче ордера на арест Ли Чже Ёна — сына председателя корпорации Samsung Electronics.

"Сегодня мы не планируем вынести решение по вопросу об аресте Ли Чже Ёна", — цитирует агентство Ренхап слова представителя спецкомиссии по расследованию.

Ли Чже Ён, который является вице-президентом корпорации и уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании в связи с болезнью отца, был вызван для беседы с представителями спецкомиссии в минувшую пятницу. Допрос длился 22 часа. В тот же день специальная комиссия заявила, что решение об аресте Ли Чже Ёна будет вынесено к 15 января.

Как сообщил агентству близкий к следствию источник, в ходе допроса Ли заявил, что президент страны Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, связанным с Цой Сун Силь — подругой главы государства и главной фигуранткой разгоревшегося скандала, одним из результатов которого стало объявление импичмента президенту.

Подробнее об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе читайте в справке >>

Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой компании в Германии 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде. Кроме того, корпорация выделила 20,4 миллиарда вон (около 17 миллионов долларов) двум неправительственным фондам, которые контролировала Цой.

В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Следователи считают, что таким образом президент Пак Кын Хе и ее окружение хотели отблагодарить одну из крупнейших компаний страны за услуги, оказанные подруге президента Цой Сун Силь.