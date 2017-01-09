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В мире

Главной фигурантке скандала в Южной Корее предъявлены новые обвинения

13:1609.01.2017
(обновлено: 13:17 09.01.2017)
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Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Жидаков
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ТОКИО, 9 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Независимая комиссия по расследованию политического и коррупционного скандала вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе предъявил ее близкой подруге Цой Сун Силь новые обвинения во взяточничестве и созданию препятствий ведению бизнеса, противоречащего ее интересам.

Мост Фонтан радуги. Сеул, Южная Корея
© Flickr/ travel oriented
Дочь фигурантки скандала в Южной Корее передумала возвращаться на родину
В то же время, по данным агентства Ренхап, Цой Сун Силь отказалась давать показания в ходе слушаний по предполагаемым противозаконным действиям самой Пак Кын Хе, так как это может повлиять на ход назначенного на среду заседания по ее собственному делу. Соответствующее уведомление было направлено ей по факсу в понедельник утром. Официальный ответ стороны обвинения должен быть дать во вторник.

Также в понедельник независимая комиссия по расследованию скандала вокруг Цой Сун Силь и Пак Кын Хе подала прошение на продление сроков полномочий еще на месяц. По словам представителей комиссии, за время расследования из 20 свидетелей, которые были вызваны для дачи показания, на беседу с прокуратурой явились только двое.

Депутаты парламента Южной Кореи во время голосования по вопросу импичмента президенту страны Пак Кын Хе. Архивное фото
© AP Photo/ Pool Photo/Kim Hong-Ji
Суд в Южной Корее начал рассмотрение дела об импичменте президента
Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента президенту Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд начал рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

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