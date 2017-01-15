Госдеп не уточнил, получил ли приглашение на встречу по Сирии в Астане

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США в субботу не стали уточнять, получил ли официальный Вашингтон приглашение принять участие во встрече по Сирии в Астане.

"У нас нет никакой новой информации по этому поводу. Мы предоставим ее, как только будет возможно", — сказал РИА Новости официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель госдепартамента Марк Тонер заявлял, что США не получали приглашения на встречу в Астане.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в субботу заявил, что Россия и Турция решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.