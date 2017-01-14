Посол США при ЕС заявил, что Трамп поддерживает распад Евросоюза

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Действующий посол США при ЕС Энтони Гарднер считает, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает распад Евросоюза на фоне выхода Великобритании из блока, сообщает издание Telegraph.

"По сути, был задан вопрос: "Какая страна выйдет (из ЕС — ред.) следующей?". Это, в общем-то, наводит на мысль, что регион развалится на части", — заявил дипломат, описывая контакты высокопоставленных членов переходной команды Трампа с европейскими чиновниками.

По мнению самого Гарднера, который сложит с себя полномочия посла после вступления в должность избранного президента, "было бы абсолютной глупостью" считать, что, поддерживая раскол Европы, США защищают свои интересы.

Во время своей предвыборной кампании Трамп приветствовал результаты британского референдума о выходе из ЕС и заявил, что проголосовав за выход из Евросоюза, британцы "вернули себе контроль над своей страной".