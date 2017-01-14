На финишной прямой: продление санкций и первые контакты Трампа с Россией

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ровно за неделю до истечения срока своих полномочий американский президент Барак Обама принял решение о продлении действия санкций в отношении ряда стран, в том числе России. Мотивировал он это необходимостью ответа на "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".Дональдом Трампом. Сам избранный американский президент заявил, что готов к контактам с РФ, а представители его команды сообщили, что у них уже были разговоры с российской стороной.
Ответ на "необычную угрозу"
Санкции США против РФ были введены в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. Действие ограничительных мер, предусмотренных опубликованным тогда указом, заканчивалось 6 марта, и Обама был обязан уведомить конгресс о решении по их продлению или снятию. Он выбрал первое. В письме руководителям обеих палат конгресса президент перечислил, что именно по-прежнему представляет угрозу для США.
В распоряжении о продлении санкций Обама упомянул даже угрозу, якобы существующую и для Америки.
"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в документе.
В Москве не удивлены
"Было бы странно, если бы Обама этого не сделал. Не потому что этого требует ситуация по существу, но потому что санкционная политика стала единственным и весьма беспомощным ответом уходящей администрации на собственные роковые ошибки, совершенные во внешней политике в целом и на российско-украинском направлении в частности", — сказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Другой российский парламентарий, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что отвечать на продление санкций РФ пока не стоит. "Спешить с ответными мерами так же, как и со случаем с высылкой 35 российских дипломатов в конце прошлого года, никакой необходимости нет", — сказал депутат.
По его мнению, судя по тому, как Трамп формирует свою команду, в его окружении, которое будет определять внешнеполитический курс США, "будет немало людей с, мягко говоря, сложным отношением к России".
"Но тем не менее сам Трамп делал целый ряд заявлений, которые могут лечь в основу скорректированного внешнеполитического курса. Поэтому отвечать нужно уже на действия новой администрации", — добавил Новиков.
Трамп выбирает контакты
Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Трампа, по его информации, вопрос "санкций не обсуждался". В то же время агентство со ссылкой на три других источника также сообщает, что 29 декабря, в день, когда действующая администрация США ввела пакет антироссийских санкций по обвинению во "вмешательстве в выборы", состоялось в общей сложности пять телефонных звонков между Флинном и Кисляком.
По информации Reuters, в ходе телефонных разговоров обсуждались такие вопросы, как контакты между советниками Трампа и российскими властями на фоне заявлений разведки США о вмешательстве российских хакеров в выборы.
Российская сторона не стала подтверждать или опровергать эту информацию. "Мы не комментируем ежедневные рабочие контакты нашего посольства, как и представителей МИД РФ с коллегами из других стран, включая США. Мы не комментируем контакты, их содержание, круг, состав", — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Немедленной отмены не будет
"Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь", — сказал Трамп.
Прокомментировал избранный президент и санкции в отношении России. По его словам, он намерен сохранять введенные администрацией Обамы меры "по крайней мере на протяжении какого-то времени".
Вместе с тем Трамп намекнул и на возможность отмены санкций. "Если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе", — подчеркнул он.
Иран и другие
"Определенные действия и политика правительства Ирана противоречат интересам США в регионе и продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — говорится в письме Обамы на имя руководителей американского конгресса.
"По этим причинам я счел необходимым продолжить режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана и оставить в силе всесторонние санкции против него в ответ на эту угрозу", — отметил президент США.
Сохранились также санкции в отношении Венесуэлы. В письме американского лидера конгрессу это объясняется "имеющими место со стороны правительства Венесуэлы нарушениями прав человека, ограничениями свободы печати, применении силы в ответ на антиправительственные протесты". Кроме того, упоминаются "задержания участников акций протеста, а также существенная коррупция в правительстве".
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>