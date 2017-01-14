На финишной прямой: продление санкций и первые контакты Трампа с Россией

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ровно за неделю до истечения срока своих полномочий американский президент Барак Обама принял решение о продлении действия санкций в отношении ряда стран, в том числе России. Мотивировал он это необходимостью ответа на "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Ответ на "необычную угрозу"

В Москве восприняли эту информацию довольно спокойно и, судя по всему, готовятся решать все вопросы уже с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом . Сам избранный американский президент заявил, что готов к контактам с РФ, а представители его команды сообщили, что у них уже были разговоры с российской стороной.

Санкции США против РФ были введены в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. Действие ограничительных мер, предусмотренных опубликованным тогда указом, заканчивалось 6 марта, и Обама был обязан уведомить конгресс о решении по их продлению или снятию. Он выбрал первое. В письме руководителям обеих палат конгресса президент перечислил, что именно по-прежнему представляет угрозу для США.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, включая его намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине", — говорится в письме Обамы.

В распоряжении о продлении санкций Обама упомянул даже угрозу, якобы существующую и для Америки.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в документе.

В Москве не удивлены

Первая реакция из Москвы на известия о продлении американских санкций была довольно спокойной.

"Было бы странно, если бы Обама этого не сделал. Не потому что этого требует ситуация по существу, но потому что санкционная политика стала единственным и весьма беспомощным ответом уходящей администрации на собственные роковые ошибки, совершенные во внешней политике в целом и на российско-украинском направлении в частности", — сказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Другой российский парламентарий, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что отвечать на продление санкций РФ пока не стоит. "Спешить с ответными мерами так же, как и со случаем с высылкой 35 российских дипломатов в конце прошлого года, никакой необходимости нет", — сказал депутат.

По его мнению, судя по тому, как Трамп формирует свою команду, в его окружении, которое будет определять внешнеполитический курс США, "будет немало людей с, мягко говоря, сложным отношением к России".

"Но тем не менее сам Трамп делал целый ряд заявлений, которые могут лечь в основу скорректированного внешнеполитического курса. Поэтому отвечать нужно уже на действия новой администрации", — добавил Новиков.

Трамп выбирает контакты

В тот же день, когда Обама заявил о продлении санкций, команда Трампа впервые сообщила о контактах с российской стороной. По словам официального представителя избранного президента Шона Спайсера, которого цитирует агентство Reuters , советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн поговорил с послом РФ в США Сергеем Кисляком. В ходе беседы, состоявшейся в конце декабря, стороны обсудили подготовку телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации последнего, которая состоится 20 января.

Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Трампа, по его информации, вопрос "санкций не обсуждался". В то же время агентство со ссылкой на три других источника также сообщает, что 29 декабря, в день, когда действующая администрация США ввела пакет антироссийских санкций по обвинению во "вмешательстве в выборы", состоялось в общей сложности пять телефонных звонков между Флинном и Кисляком.

По информации Reuters, в ходе телефонных разговоров обсуждались такие вопросы, как контакты между советниками Трампа и российскими властями на фоне заявлений разведки США о вмешательстве российских хакеров в выборы.

Российская сторона не стала подтверждать или опровергать эту информацию. "Мы не комментируем ежедневные рабочие контакты нашего посольства, как и представителей МИД РФ с коллегами из других стран, включая США. Мы не комментируем контакты, их содержание, круг, состав", — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Немедленной отмены не будет

Сам Трамп заявляет о готовности к контактам с Россией. В интервью Wall Street Journal он, например, сказал, что готов встретиться с Путиным после своей инаугурации.

"Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь", — сказал Трамп.

Прокомментировал избранный президент и санкции в отношении России. По его словам, он намерен сохранять введенные администрацией Обамы меры "по крайней мере на протяжении какого-то времени".

Вместе с тем Трамп намекнул и на возможность отмены санкций. "Если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе", — подчеркнул он.

Иран и другие

Россия стала не единственной страной, в отношении которой Обама продлил американские санкции. Такое же решение было принято, в частности, и по Ирану.

"Определенные действия и политика правительства Ирана противоречат интересам США в регионе и продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — говорится в письме Обамы на имя руководителей американского конгресса.

"По этим причинам я счел необходимым продолжить режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана и оставить в силе всесторонние санкции против него в ответ на эту угрозу", — отметил президент США.

Продлены санкции и против Кубы. В письме Обамы утверждается, что "массовая миграция с Кубы угрожает безопасности США, представляя собой источник нестабильности в международных отношениях Соединенных Штатов". Подчеркивается, что "неразрешенное появление кубинских судов в американских территориальных водах является нарушением закона и противоречит внешней политике США". Кроме того, указывается, что такое же появление американских кораблей в кубинских территориальных водах причиняет ущерб внешней политике США.

Сохранились также санкции в отношении Венесуэлы. В письме американского лидера конгрессу это объясняется "имеющими место со стороны правительства Венесуэлы нарушениями прав человека, ограничениями свободы печати, применении силы в ответ на антиправительственные протесты". Кроме того, упоминаются "задержания участников акций протеста, а также существенная коррупция в правительстве".

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>