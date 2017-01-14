Наследие Обамы. Трамп рассказал об условиях снятия санкций против России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США не отменят санкции немедленно после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, но, возможно, сделают это в будущем. Об этом политик рассказал в интервью изданию Wall Street Journal.

Он намерен сохранять санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени".

Однако ожидает, что стороны смогут "поладить". В этом случае, "зачем кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе", отметил Трамп.

Также избранный президент Соединенных Штатов готов после инаугурации встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил политик, он "прекрасно относится" к такому желанию российской стороны.

Еще во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о том, что намерен сотрудничать с Россией. Уже тогда он не исключал рассмотрения вопроса о снятии санкций и признании Крыма российским.

Между тем, накануне США продлили на год ограничительные меры против Москвы, введенные в марте 2014 года. Вашингтон снова обвинил Россию в "намеренной аннексии Крыма" и "применении силы на Украине". Как заявил президент Барак Обама, действия Москвы по-прежнему представляют "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике" Соединенных Штатов.

Санкции, введенные два года назад, должны были закончиться 6 марта, и американский президент должен был уведомить конгресс о принятом решении о продлении антироссийских мер.

В конце декабря США ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России новые санкции – на этот раз обвинив Москву во "вмешательстве в выборы". Из Соединенных Штатов выслали 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". При этом Вашингтон не предъявил никаких доказательств причастности России к хакерским атакам. В начале января американские разведслужбы опубликовали доклад с обвинениям в адрес Москвы, но снова не представили доказательств, сославшись на секретность.

При этом, по информации Рейтер, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России Сергей Кисляк провели телефонные переговоры в день введения новых санкций против Москвы. Пресс-секретарь Трампа заявил, что стороны не обсуждали вопрос санкций. Другие источники Рейтер сообщили, что Флинн и Кисляк созванивались пять раз в течение дня. По данным агентства, беседа происходила в период между тем, как российские дипломаты узнали о введенных санкциях и заявлением Владимира Путина о решении не вводить ответные меры.