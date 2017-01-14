СМИ: советник Трампа провел разговор с послом РФ в день введения санкций

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Контакт между советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком состоялся 29 декабря, в день, когда действующая администрация США ввела пакет антироссийских санкций по обвинению во "вмешательстве в выборы", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя Трампа Шона Спайсера.

Ранее на регулярном брифинге в пятницу Спайсер сообщил, что соответствующий разговор состоялся 28 декабря. По его словам, стороны обсудили подготовку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации, которая состоится 20 января.

Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Трампа, по его информации, вопрос "санкций не обсуждался".

В то же время, агентство со ссылкой на три других источника также сообщает, что в этот день состоялось в общей сложности пять телефонных звонков между Флинном и Кисляком. Как сообщается, они проходили в период между тем, как российские дипломаты узнали о введенных санкциях и заявлением Владимира Путина о решении не вводить ответные меры.

По информации агентства, в ходе телефонных разговоров обсуждались такие вопросы, как контакты между советниками Трампа и российскими властями на фоне заявлений разведки США о вмешательстве российских хакеров в выборы. Как сообщается, источники агентства не обладают информацией относительно того, кто был инициатором данных разговоров.

По данным одного из источников, Вашингтон предупредил Москву о вводимых санкциях всего лишь за час до того, как данное решение было озвучено официально.

США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили. В опубликованном 6 января совместном докладе разведслужбы США вновь обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.