Косачев: Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности
09:3814.01.2017
(обновлено: 09:42 14.01.2017)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности, уходящей в прошлое, заявил РИА Новости в субботу председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Обама под конец своего президентского срока продлил на год
режим действия санкций против России, введенный из-за ситуации на Украине.
"Было бы странно, если бы Обама этого не сделал — не потому, что этого требует ситуация по существу, но потому, что санкционная политика стала единственным и весьма беспомощным ответом уходящей администрации на собственные роковые ошибки, совершенные во внешней политике в целом и на российско-украинском направлении в частности", — отметил Косачев.
Прощание Обамы: объятия и слезы
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
Поблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
Речь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
Главная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
К внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы.
Обама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Барак Обама во время прощальной речи в конференц-центре McCormick Place в Чикаго.
Мишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
В конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
По словам российского сенатора, Обама спасает честь мундира, уже никак не сообразуясь ни с реальной ситуацией в зоне конфликта, ни с интересами его урегулирования.
"Политика самоуверенной некомпетентности, уходящая в прошлое", — заключил Косачев.