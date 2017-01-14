Скончался 111-летний создатель латинской транскрипции китайского языка

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу Югуан, отметивший в пятницу 111-летие, скончался в Китае, сообщает в социальной сети Weibo газета "Жэньминь жибао".

Пининиь был утвержден в 1958 году сессией высшего законодательного органа КНР — Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). С 1979 года он используется во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции китайского языка.

Чжоу Югуан родился 13 января 1906 года в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. Свободно владел английским, японским и французским языками. В октябре 1955 году премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай пригласил его на совещание Центрального комитета компартии Китая. На нем Чжоу Югуана попросили начать работать над китайской письменностью. Проект пиньиня был подготовлен уже к февралю 1956 года, однако на доработки ушло два года, после чего он был утвержден сессией ВСНП.