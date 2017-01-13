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В мире

Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место "неуязвимых" немецких танков

22:3513.01.2017
(обновлено: 22:43 13.01.2017)
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Немецкий военный танк Leopard II
© Flickr/ U.S. Army Europe Images

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Немецкие танки "Леопард 2A4" не выдержали проверки боем: рядом с сирийским городом Аль-Баб боевикам ИГ (запрещена в России) удалось подбить 10 боевых машин, принадлежащих турецкой армии, сообщает Die Welt.

Немецкий танк Leopard 2
© AP Photo/ Joerg Sarbach
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Ранее "Леопарды" считались практически неуязвимыми. Танки данной модели использовались в ходе военных кампаний в Косово и Афганистане, однако даже боевики движения "Талибан", вооруженные относительно современными противотанковыми системами, были не в состоянии противостоять немецким боевым машинам, пишет издание.

Журналисты Die Welt полагают, что причиной такого "провала" могла стать неопытность турецких экипажей или ошибки высшего командования турецкой армии.

Офицер бундесвера. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мордасов
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Как отмечает издание, террористы атаковали "Леопарды" с ясным пониманием того, какие части боевой машины наиболее уязвимы для противотанковых ракет. Die Welt пишет: танк предназначен для фронтальных дуэлей, при этом с тыльной стороны он недостаточно бронирован.

Кроме того, некоторые эксперты заявили, что 60-тонная боевая машина просто не подходит для уличного боя. Так, с "Леопардов" турецкой армии были сняты дополнительные блоки динамической защиты, поскольку в черте города от их детонации могли пострадать солдаты. По мнению журналистов, демонтаж динамической защиты сделал боевые машины уязвимыми для ПТУРов.

При этом обозреватели подчеркивают, что немецкий военпром постоянно работает над новыми модификациями "Леопарда" и, по всей вероятности, существующие недостатки конструкции будут устранены в следующих моделях.

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В мире
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49 пользователей оставили 84 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    А боевики этих "уязвимых"мест и не искали.Им американские инструктора,эти места крестиком пометили.
    23:46
    13.01.2017
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  • Тимур Повышев
    Вот немцы заврались ,есть фото и видео самих халифатчиков демонстрировавших подбитые в таком количестве за такой короткий срок немецкие танки турков , непомню абсолютно ли все танки но те которые я помню были подбиты даже не в городских боях , а на просторных пустырях далеко от города , один прямо на шоссе -на марше , турецкие танки подбиты с одних и тех же позиций что и бронетехника саудитов в иемене -на пустырях прямо один в один . Так же халифатчикам в ходе контр удара судя по видео удалось захватить два или три турецких танка леопард и одну САУ . Скорее всего на самом деле турецкие леопарды в городских боях даже не успели особо поучавствовать , так что это очередная немецкая брехня что их подбили из за того что сняли динамическую защиту . Кроме того в одной из российских программ как то показали эксперимент -может ли старый ещё советский противотанковый вроде рпг-7 пробить танк если его защитить защитной дополнительной решёткой , оказалось рпг-7 взрываясь даже в решётке всё равно прожигает кумулятивной струёй башню танка т-72 насквозь с двух сторон . Шансов у немецких танков от такого оружия на спасение просто нет .
    00:12
    14.01.2017
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