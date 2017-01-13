Анджей Дуда подписал бюджет на 2017 год, несмотря на протесты оппозиции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о бюджете страны на 2017 год, несмотря на протесты оппозиции.
Часть оппозиции считает голосование незаконным, поскольку оно проходило в другом помещении, не оборудованном электронной системой подсчета голосов. Также депутаты от оппозиции сомневаются в соблюдении конституционного кворума при голосовании.
В то время как протестующие в сейме депутаты настаивали на проведении повторного заседания и голосования, документ был принят сенатом большинством голосов правящей партии "Право и справедливость" и направлен на подпись президенту.
"13 января 2017 года президент РП (Республика Польша) Анджей Дуда подписал закон о бюджете на 2017 год", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
В качестве приемлемого варианта развития событий они называли направление документа президентом на рассмотрение Конституционного суда страны.
В свою очередь представители власти неоднократно заявляли, что истинной целью протеста оппозиции является непринятие бюджета, что создает юридические основы для роспуска сейма.