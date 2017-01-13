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В мире

Эксперт: Запад изучает опыт РФ по борьбе с пропагандой терроризма

18:3413.01.2017
(обновлено: 18:41 13.01.2017)
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© Fotolia/ ktsdesign

ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Западные страны с интересом относятся к российскому опыту борьбы с пропагандой терроризма, заявил директор Фонда исследования проблем демократии, член координационного совета по противодействию терроризму Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

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В Лондоне завершила работу экспертная встреча "Стратегические коммуникации и социальные медиа в противодействии насильственному экстремизму". Форум был образован 29 государствами, в том числе Россией, для объединения усилий по борьбе с терроризмом. РФ на нем представлял Григорьев, Великобританию — министр информационной безопасности Соединенного королевства баронесса Джоанна Шилдс. Во встрече участвовали также высокопоставленные представители IT-компаний, в частности Facebook, Twitter, Google, Microsoft.

"Мы представили наши материалы и прежде всего нашу программу по борьбе с пропагандой терроризма. На постоянной основе наш фонд ведет постоянный анализ того, что происходит в российских социальных сетях, в интернете. Мы оцениваем саму ситуацию в этой сфере и запустили общественную кампанию по борьбе с пропагандой терроризма, национальной ненависти и вражды. На сайте Общественной палаты расположен соответствующий баннер, и есть соответствующая возможность для всех общественных организаций присылать ссылки на пропаганду терроризма в интернете", — рассказал РИА Новости Григорьев.

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ. Архивное фото
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
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По его словам, за последний год таких материалов и заявлений от граждан поступило более пяти тысяч, и на их основании российские суды и Генпрокуратура приняли решение об ограничении доступа к значительной части таких ресурсов.

"Я могу сказать, что этот вопрос вызвал особенный интерес у участников форума. У разных стран различное законодательство и различные подходы к этому. Например, Соединенные Штаты пытаются решать эти вопросы в рамках саморегулирования отрасли и призывают частный сектор принять на себя те или иные обязанности и ограничения в этой сфере. Британский опыт здесь другой, он во многом похож на российский, и у британских правоохранительных органов есть соответствующее подразделение, которое проводит анализ и выявляет пропаганду терроризма в интернете, чтобы потом доступ к этим ресурсам ограничивался", — отметил глава Фонда исследования проблем демократии.

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Он рассказал, что британский опыт в этой области больше похож на российский, что отмечалось в разговорах с представителями других стран-участниц.

"Большой интерес у коллег вызвало отдельное направление, которое мы (фонд) тоже ведем — это создание контрпропагандистских материалов, которые направлены на дискредитацию террористических групп, в том числе "Исламского государства" (запрещена в РФ). Мы представили наши материалы, которые мы уже распространяем в российских соцсетях на аудиторию более одного миллиона человек, и они вызвали интерес. Мы говорили с представителями активно работающего в ОАЭ международного центра по противодействию экстремизму HEDAYA, и этот центр обладает библиотекой контрпропагандистских материалов. Они приняли наши материалы, и эти материалы будут предлагаться для использования другим странам, так как они производятся как на русском, так на английском и арабском языках", — добавил Григорьев.

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По его словам, интерес западных партнеров вызвала и российская практика автоматизированного выявления пропаганды терроризма. Эксперты фонда провели частотный анализ тысяч пропагандистских материалов ИГ и выявили соответствующие тезаурус и группы, наличие которых в тексте говорит о принадлежности того или иного материала к пропаганде терроризма. Подобные исследования позволяют находить такие материалы во многом в автоматизированном формате, добавил эксперт.

"Кроме того, было широкое обсуждение, в ходе которого я указал на то, что, несмотря на то что правительство стран, в том числе европейских и Великобритании, предпринимает усилия по борьбе с терроризмом, в этих странах проходят мероприятия, вызывающие беспокойство российского гражданского общества. Например, месяц назад в Лондоне у здания посольства Сирии прошла демонстрация джихадистов. Демонстрация проходила под флагами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), и люди, не скрывая, несли флаги "Аль-Каиды", и при этом они призывали халифа, скандируя фразу "Нам нужен халиф, который очистит эти улицы". Очевидно, что они имели в виду улицы Лондона, а также то, что халиф сейчас имеется один – лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади", — отметил собеседник агентства.

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"Поэтому такая явно протеррористическая, связанная с распространением пропаганды терроризма в Лондоне акция, конечно, вызывала большие вопросы, и я на это указал британским представителям, объяснив, что проведение подобного мероприятия в России было бы невозможно на основании российского законодательства. Я прямо задал вопрос о том, как они могут оценить количество людей, которые после этой демонстрации могли бы присоединиться к террористам и начать теракты в Лондоне. Эти вопросы вызвали определенную озабоченность и у других стран", — добавил он.

Также глава фонда в выступлении на встрече напомнил, что одной из основных причин распространения терроризма является вмешательство западных стран в дела суверенных государств Ближнего Востока.

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"Я отметил и оккупацию Ирака, и ливийскую операцию, и вмешательство во внутренние дела Сирии, и много других моментов. Например, некоторое время назад был опубликован так называемый доклад Чилкота, и в нем были данные, которые говорили о том, что правоохранительные органы Великобритании предупреждали правительство Тони Блэра об опасности роста угрозы со стороны террористических групп в случае вторжения в Ирак. Несмотря на это, они пошли на эту операцию. Все эти факты встретили молчаливое понимание и признание со стороны представителей различных стран", — заключил Григорьев.

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В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • O9132511
    Безусловно России есть чем похвастаться в достижениях по борьбе с общемировым злом под названием терроризм, и запрещенными террористическими организациями. Экспертам стоит прислушиваться к мнению общественности, и внести существенные изменения в существующую юридическую систему, снять на конец мораторий на высшую меру наказания в виде смертной казни, для преступлений носящих оттенок террористического следа, в случае неопровержимых доказательств необходимо применять высшую меру, научные познания в области медицины позволяют отнимать жизнь безболезненно и гуманно, у людей решивших связать жизнь с безобразными деяниями в виде террористической деятельности, мир должен быть мирным...
    19:22
    13.01.2017
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