Назарбаев совершит двухдневный визит в ОАЭ

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АСТАНА, 13 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 и 16 января посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с официальным визитом, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

"Президент Казахстана 15 и 16 января совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты", — говорится в сообщении на официальном сайте президента.

В рамках визита планируется ряд переговоров с государственными деятелями и представителями деловых кругов ОАЭ.

По данным пресс-службы, состоится встреча Назарбаева с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Кроме того, планируется участие главы Казахстана в работе десятого Всемирного саммита "Энергия будущего".