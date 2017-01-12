Медведев: политически мотивированные барьеры создают напряжение в мире

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Политически мотивированные барьеры, включая санкции, генерируют напряжение во всем мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Важная особенность современной экономики, которая касается всех, — это резкая политизация международных экономических отношений. Вот нам от этого сейчас никуда не уйти. Силовой подход, санкции, которые идут вразрез, всегда идут вразрез с экономическими соображениями, — я сейчас даже говорю не про политические мотивы, а про то, что они всегда вредят экономике — политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

Премьер пояснил, что он имеет в виду не только Россию, а общемировую ситуацию. При этом он отмети, что у глобальной экономики существует и другой тренд: все более интегрированными и взаимозависимыми становятся товарные рынки и целые отрасли.

"Глобальный характер экономики все равно только усиливается. Понятно, что это одновременно означает и усиление конкуренции. Поэтому никакую глобализацию не надо спасать, и если политики не будут ей активно мешать, то она вполне в состоянии вытащить себя сама, в том числе за счет новых механизмов глобального управления", — добавил Медведев.