Депутаты турецкого парламента подрались при обсуждении реформы Конституции

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Депутаты турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) устроили массовую драку в ходе обсуждения поправок в конституцию, сообщает телеканал NTV.

Проект изменений в основном законе страны внесла в парламент ПСР.

Драка произошла, когда депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, чего их коллеги от ПСР постарались не допустить. Несколько человек были травмированы, заместителю главы ПСР Фатиху Шахину сломали нос. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.

© AP Photo Депутаты турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Народно-республиканской партии устроили массовую драку в Анкаре, Турция. 11 января 2017

В турецком парламенте поставлен вопрос о вынесении на референдум конституционных поправок, предполагающих превращение страны в президентскую республику. За такое решение должны проголосовать не менее 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест, проголосуют за референдум, в то время как две представленные в парламенте оппозиционные партии: левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей с момента образования республики в 1923 году.

Оппозиционные партии обвиняют президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стремлении установить единоличную власть.

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