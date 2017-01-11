Британия готова работать с РФ, руководствуясь прагматическими интересами

ЛОНДОН, 11 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания готова сотрудничать с Россией, руководствуясь интересами практичности, заявила в среду РИА Новости представитель канцелярии британского премьер-министра.

"Наш подход к России – это практичное сотрудничество. Есть сферы, в которых имеет смысл пытаться работать вместе, например, ситуация в Сирии, но мы будем подходить к этому с практичной точки зрения. Премьер-министр ясно дала это понять с момента, как заняла этот пост, и во время двусторонней встречи с президентом Путиным во время саммита "двадцатки" в сентябре", — сказала она.

Она не стала отвечать на вопрос о том, какие именно сферы британское правительство считает перспективными для потенциального сотрудничества, заявив: "Мы будем смотреть по ходу событий".

"У нас есть разногласия с Россией, в том числе, в том, что касается незаконного аннексирования Крыма и действий РФ на востоке Украины. Британия должна была занять жесткую позицию по этим вопросам и продолжает занимать ее. Но мы будем исходить из интересов нашей страны и наших граждан, и там, где мы должны сотрудничать с Россией, мы будем это делать", — сказала собеседница агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".