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В мире

Мимо лузы: по кому ударят новые санкции США

17:3011.01.2017
(обновлено: 18:29 11.01.2017)
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На кого нацелены новые санкции США
© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Сенат Конгресса США внесен законопроект о санкциях в отношении России, подготовленный группой из десяти сенаторов от обеих партий — Республиканской и Демократической, среди которых — республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин, Боб Менендес и другие.

Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
© Fotolia/ W.Scott
Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России

"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", — заявил на пресс-конференции в Вашингтоне Бен Кардин.

По словам сенатора, проект закона предлагает ввести дополнительные ограничительные меры против ряда физических лиц, ответственных за кибератаки на компьютерные системы в США.

"Санкции помешают им заниматься экспортом, использовать банковскую систему США, систему государственных поставок здесь, в Америке", — пояснил Кардин.

© AFP 2017/ Martinez Monsivais
Сенатор Бен Кардин. Архивное фото

Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма — они затронут энергетический сектор, лица и компании, участвующие в приватизации российских активов, а также тех, кто вовлечены в покупку суверенного долга России. Наказание может последовать и за "сотрудничество с российским оборонным и разведывательным сектором", включая ФСБ и ГРУ. Таким образом, под санкциями могут оказаться не только субъекты РФ, но и представители третьих стран.

Предусмотрены и меры, направленные против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия, нарушения прав человека", которые должны, по замыслу авторов, включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям.

Удар по свободе предпринимательства

"Энергетическая" часть предлагаемых санкций прямо направлена на ослабление экономики России. Предусмотренные ими ограничительные меры предполагают наказание за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты.

Здание Конгресса США. Архивное фото
© AFP 2017/ Zach Gibson
В США предлагают ввести санкции за инвестиции в российские энергопроекты

Инициаторы законопроекта предлагают вводить санкции за инвестиции объемом более 20 миллионов долларов, которые "значительно помогают России разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы". Также сенаторы считают необходимым установить ограничения за продажу "товаров, услуг, технологий, информации" более чем на пять миллионов долларов в год. Наказание будет грозить и тем, кто инвестирует более пяти миллионов долларов в год в строительство российских трубопроводов или более одного миллиона долларов в развитие гражданских ядерных проектов Москвы.

Предусмотрен и объемистый пакет ограничений, касающихся банковских операций, включая займы и инвестиции, сделок с американским имуществом — эти меры могут быть приняты как лично президентом, так и конгрессом.

Все эти шаги американской администрации могут навредить процессу структурных и институциональных реформ в России и тем самым нанести ущерб частному сектору экономики и экономическим свободам в стране в целом, считает глава Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. 19 декабря 2016 года

"Подведение под санкции структур, работающих с суверенными бумагами и занимающихся приватизацией, это на самом деле довольно серьезный удар даже не по конкретным финансово-экономическим интересам России, а системное вредительство", — заявил Александр Шохин РИА Новости. Он пояснил, что планируемые санкции ударят, прежде всего, по процессу структурных и институциональных реформ в России.

"Они наказать хотят российскую власть, а наказывают частный бизнес и свободу предпринимательства в России", — подчеркнул глава РСПП.

Санкции устарели

Санкции против российского ТЭК, как рычаг давления, опоздали на несколько лет, считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Эксперт: санкции, предложенные в США против российского ТЭК, опоздали

"С такими наиболее болезненными санкциями, которые предлагаются сейчас, США просто опоздали — за эти годы изменилась ценовая ситуация на рынке. Санкции, например, касаются разработки глубокого шельфа — но мы и так при текущих ценах вряд ли будем развивать глубокий шельф в среднесрочной перспективе. Двузначными темпами в России растет добыча трудноизвлекаемой нефти, которую они тоже пытались подорвать санкциями. Компаниям ограничен доступ к западным финансовым ресурсам, и, тем не менее, их финансовое положение достаточно устойчивое", — сказал РИА Новости Валерий Нестеров, который назвал инициативу сенаторов "небольшими уколами уходящей администрации".

По словам аналитика, последствия новых американских санкций, если они будут приняты, во многом будут зависеть от той реальной позиции, которую займет избранный президент США Дональд Трамп.

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и сыном Барроном перед выступлением в Нью-Йорке. 9 ноября 2016

Эффект бумеранга

Секторальные санкции, предложенные законопроектом десяти сенаторов, могут нанести больший вред американским инвесторам, чем российским, рынок быстро сможет найти им замену, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

"Инициатива сенаторов может ударить не столько по интересам российских, сколько американских инвестиционных компаний. Вместо американцев придут европейцы, азиатские компании, компании других стран. Все-таки рынок — это достаточно гибкая субстанция, где на каждый вызов быстро находится ответ", — сказал Никита Масленников РИА Новости.

Предлагаемые сенаторами ограничения в части приобретения облигаций суверенного долга России он расценил как "демонстративную попытку ударить по явному выражению привлекательности России в глазах международных инвесторов".

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Противники Трампа ведут активную игру против него, считает Косачев

"Насколько реализуема инициатива сенаторов — сказать трудно, кроме того, есть еще законы рынка. Мы видели, что с середины прошлого года аппетит к риску по российским активам устойчиво рос. Другое дело, что старых, уже выпущенных евробондов, санкции не касались, сейчас, действительно, намерения изменились, но, думаю, что инвестиционный рынок достаточно гибкий, и инвесторы смогут найти и способ работы с российскими активами, и какого-то серьезного ущерба может и не случиться", — сказал Масленников.

По мнению эксперта, хотя предлагаемые новые санкции и носят экономический характер, но на самом деле они рассчитаны не столько на подрыв российской экономики, сколько на "политическое эхо".

С дальним прицелом

Политические цели предложенных сенаторами санкций, как и прежде, состоят в том, чтобы повлиять на политику новой американской администрации. Законопроект содержит положения, переводящие ранее введенные указом уходящего президента Барака Обамы санкции в статус закона, что, по замыслу его авторов, должно затруднить отмену этих санкций Дональдом Трампом — для этого потребуется согласие конгресса.

© AP Photo/ Paul Sancya
Избранный президент США Дональд Трамп

"Идёт активная игра против избранного президента, его обставляют красными флажками везде, где только можно. Осталось подождать чуть-чуть, и эта эпоха уйдёт в историю", — сказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Российский сенатор убежден, что инициатива американских конгрессменов рассчитана на поспешную и нервную реакцию России, чего допускать не стоит.

Здравый смысл возобладает

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Весьма маловероятно, что в оставшееся до этой даты время законопроект будет принят конгрессом — сначала он должен быть рассмотрен профильными комитетами обеих палат, затем самими палатами и только после этого может поступить на подпись к президенту. Скорее всего, он ляжет на стол уже к Дональду Трампу.

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Аксаков: энергетика переживет санкции, предложенные сенаторами в США

Если санкции и будут приняты, то в сильно урезанном и "смягченном" виде, считает программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик.

"В целом, я думаю, что маловероятно, что эти меры будут приняты в текущей версии. Если новые санкции все же будут приняты, я думаю, что в конечной версии сами меры будут менее жесткими, и радикальный негативный эффект они вряд ли будут иметь", — сказал Ярослав Лисоволик РИА Новости.

© РИА Новости. Максим Блинов
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Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 2016 год

В конечном итоге, все будет зависеть от того, того, насколько новая президентская администрация Дональда Трампа и законодательная власть США окажутся приверженными курсу на восстановление отношений с Россией, считает он.

"Я надеюсь, что закон будет либо спущен на тормозах, либо не будет принят в таком варианте, и что в последующем полугодии, в этом году, новая администрация все-таки создаст необходимую атмосферу для улучшения отношений с Россией, потому что все это деструктивно. Конечно, неприятно, но мы и не такое проходили, и это пройдем. Если вдруг неожиданно такой закон будет принят — ничего, переживем", — прокомментировал РИА Новости внесение в конгресс законопроекта десяти сенаторов председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Александр Перов
    Мы не должны идти ошибочным прозападным курсом, ожидая инвестиций из-за бугра. Мы должны сами создавать инвестиции, но для этого нужен свой ЦБ, а не филиал МВФ как сейчас в России.
    20:19
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван
    Ответом на очередной приступ русофобии должен быть политический, экономический и военный союз с Китаем. Обламает Америка зубы при таком раскладе.
    Запрет для юридических и физических лиц ( в т.ч. через оффшоры) инвестировать в американские госбумаги.
    Никакого импорта из штатов, от которых избраны сенаторы- русофобы. Полный запрет.
    Хватит ждать и надеяться на " доброго Трампа". Он всего лишь предложит дружить против Китая в обмен на разморозку активов отдельных " талантливых" россиян, а потом выбросит как отрабоьанный материал.
    23:16
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Перов
    Мы не должны идти ошибочным прозападным курсом, ожидая инвестиций из-за бугра. Мы должны сами создавать инвестиции, но для этого нужен свой ЦБ, а не филиал МВФ как сейчас в России.
    20:19
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • dejporazboru
    ..."Все-таки рынок — это достаточно гибкая субстанция, где на каждый вызов быстро находится ответ"..Хорошо сказал,и не поспоришь..
    22:28
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван
    Ответом на очередной приступ русофобии должен быть политический, экономический и военный союз с Китаем. Обламает Америка зубы при таком раскладе.
    Запрет для юридических и физических лиц ( в т.ч. через оффшоры) инвестировать в американские госбумаги.
    Никакого импорта из штатов, от которых избраны сенаторы- русофобы. Полный запрет.
    Хватит ждать и надеяться на " доброго Трампа". Он всего лишь предложит дружить против Китая в обмен на разморозку активов отдельных " талантливых" россиян, а потом выбросит как отрабоьанный материал.
    23:16
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Alber Alber
    Переход на единую наднациональную валюту давно назрел, она должна дать мультивалютой, т.е. состоять из юаня, йены, рупии, рубля и др. значимых валют данной территории, называться должна нейтрально для всех и быть пропорциональной экономике, населению и территории хождения, ясно, что китай и япошки возьмут большие доли, но главное бакса не будет, а валютный союз должен оставаться открытым для всех, кроме сша
    01:54
    12.01.2017
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