Эксперт сравнил влияние санкций США на российский и американский бизнес

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Новые санкции США против России, предложенные законопроектом десяти сенаторов, могут нанести больший вред американским инвесторам, чем российским, рынок быстро сможет найти им замену, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Ранее десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

"Инициатива сенаторов может ударить не столько по интересам российских, сколько американских инвестиционных компаний. Вместо американцев придут европейцы, азиатские компании, компании других стран. Все-таки рынок — это достаточно гибкая субстанция, где на каждый вызов быстро находится ответ", — сказал Масленников РИА Новости.

Удар по привлекательности России

Однако, как отмечает эксперт, судьба этого законопроекта еще далеко не очевидна. "Надо будет еще посмотреть, что сегодня выскажет господин Трамп на своей пресс-конференции, потому что в тех же США немалое число наблюдателей полагают, что будет найден какой-то баланс. Судьба этого проекта еще не слишком понятна, но думаю, это будет некий компромисс", — заявил он.

Касаясь ограничений в части приобретения облигаций суверенного долга РФ, Масленников отметил, что "эта попытка ударить по евробондам — демонстративная попытка ударить по явному выражению привлекательности России в глазах международных инвесторов".

"Насколько реализуема инициатива сенаторов — сказать трудно, кроме того, есть еще законы рынка. Мы видели, что с середины прошлого года аппетит к риску по российским активам устойчиво рос. Другое дело, что старых, уже выпущенных евробондов, санкции не касались, сейчас, действительно, намерения изменились, но, думаю, что инвестиционный рынок достаточно гибкий, и инвесторы смогут найти и способ работы с

российскими активами, и какого-то серьезного ущерба может и не случиться", — сказал Масленников.

По его словам, в покупках облигаций федерального займа доля зарубежных инвесторов составляет сейчас "чуть более четверти, а может, даже подросла". "Но в данном случае мы видим замещение одних инвестиционных компаний другими", — добавил он.

"В целом, эта инициатива бьет как по экономике России, так и США, но новые санкции будут иметь к этому гораздо меньшее отношение, чем политическое эхо, на которое рассчитывают ее авторы. Но опять же, здесь все далеко не просто, думаю, что итоговый законопроект будет отличаться от первоначального", — подвел итог эксперт.