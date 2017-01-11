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Экономика

Эксперт сравнил влияние санкций США на российский и американский бизнес

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
11:5811.01.2017
(обновлено: 18:27 11.01.2017)
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Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Новые санкции США против России, предложенные законопроектом десяти сенаторов, могут нанести больший вред американским инвесторам, чем российским, рынок быстро сможет найти им замену, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Вид на Капитолий. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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В США предлагают вводить санкции за участие в приватизации в России
Ранее десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

"Инициатива сенаторов может ударить не столько по интересам российских, сколько американских инвестиционных компаний. Вместо американцев придут европейцы, азиатские компании, компании других стран. Все-таки рынок — это достаточно гибкая субстанция, где на каждый вызов быстро находится ответ", — сказал Масленников РИА Новости.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
© Фотохост БРИКС
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Замглавы МИД назвал новые санкции позорной мстительностью Белого дома
Однако, как отмечает эксперт, судьба этого законопроекта еще далеко не очевидна. "Надо будет еще посмотреть, что сегодня выскажет господин Трамп на своей пресс-конференции, потому что в тех же США немалое число наблюдателей полагают, что будет найден какой-то баланс. Судьба этого проекта еще не слишком понятна, но думаю, это будет некий компромисс", — заявил он.

Удар по привлекательности России

Касаясь ограничений в части приобретения облигаций суверенного долга РФ, Масленников отметил, что "эта попытка ударить по евробондам — демонстративная попытка ударить по явному выражению привлекательности России в глазах международных инвесторов".

"Насколько реализуема инициатива сенаторов — сказать трудно, кроме того, есть еще законы рынка. Мы видели, что с середины прошлого года аппетит к риску по российским активам устойчиво рос. Другое дело, что старых, уже выпущенных евробондов, санкции не касались, сейчас, действительно, намерения изменились, но, думаю, что инвестиционный рынок достаточно гибкий, и инвесторы смогут найти и способ работы с

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп может не прислушаться к мнению Маккейна по санкциям, считает Пушков
российскими активами, и какого-то серьезного ущерба может и не случиться", — сказал Масленников.

По его словам, в покупках облигаций федерального займа доля зарубежных инвесторов составляет сейчас "чуть более четверти, а может, даже подросла". "Но в данном случае мы видим замещение одних инвестиционных компаний другими", — добавил он.

"В целом, эта инициатива бьет как по экономике России, так и США, но новые санкции будут иметь к этому гораздо меньшее отношение, чем политическое эхо, на которое рассчитывают ее авторы. Но опять же, здесь все далеко не просто, думаю, что итоговый законопроект будет отличаться от первоначального", — подвел итог эксперт.

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