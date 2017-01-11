Назарбаев: Астана в ООН направит усилия на предотвращение глобальной войны

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Усилия Казахстана в Совете Безопасности будут направлены на создание условий для предотвращения угрозы глобальной войны, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в своем политическом обращении к организации.

"Усилия Казахстана в Совете Безопасности будут направлены на всемерное создание условий для предотвращения и полного устранения угрозы глобальной войны через снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях", — говорится в обращении президента, текст которого распространен пресс-службой министерства иностранных дел Казахстана.

Назарбаев уверен, "что достижение мира и отказ от войн как от средства урегулирования межгосударственных проблем является центральным вопросом выживания человечества в XXI веке".

Кроме этого, Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира.

"Во время работы в Совете мы намерены внести посильный вклад в мирное урегулирование палестино-израильского противостояния, конфликтов на Ближнем Востоке, Афганистане, на пространстве СНГ, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, разрешение кризисов в Африке и Азии", — отмечается в обращении президента.