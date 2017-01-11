Назарбаев: Астана в ООН направит усилия на предотвращение глобальной войны

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Усилия Казахстана в Совете Безопасности будут направлены на создание условий для предотвращения угрозы глобальной войны, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в своем политическом обращении к организации.
Назарбаев уверен, "что достижение мира и отказ от войн как от средства урегулирования межгосударственных проблем является центральным вопросом выживания человечества в XXI веке".
"Во время работы в Совете мы намерены внести посильный вклад в мирное урегулирование палестино-израильского противостояния, конфликтов на Ближнем Востоке, Афганистане, на пространстве СНГ, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, разрешение кризисов в Африке и Азии", — отмечается в обращении президента.